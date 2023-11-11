Европа снова замерзнет?

08:53 11 ноября Киев, Украина

Распространенный нарратив в российской пропаганде включают и выключают, как и отопление каждый год. Это что-то из разряда “скукоживающегося” доллара. В Германии заявили, что их газовые хранилища заполнены на 100%, а общий показатель в других странах ЕС равен 98%. Этого будет достаточно, чтобы пережить зиму.

А вот в России, в прошлом главном экспортере природного газа в Европу и “великом” энергетическом шантажистом, люди все же могут замерзнуть. Стоить напомнить, что большая часть РФ до сих пор не газифицирована. Более того, люди в глубинках боятся устанавливать газ, так как думают, что газовый котел — это “шайтан машина”, которая может взорваться. А те, кому все же посчастливилось перейти с дров/угля на газ, хвастаются этим всем соседям. Проще говоря, в одной из богатейших на залежи углеводороды стран мира большая часть населения до сих пор продолжает отапливать дома зимой дровами или углем.

Инфляция в России привела к подорожанию всего, в том числе дров. В Бурятии, республике откуда на войну забрали больше половины молодого, трудоспособного населения, люди вынуждены брать кредиты, чтобы отопить дома зимой, которая, к слову, куда холоднее и дольше, чем в Европе. В среднем, на зиму необходимо около 1 тыс. долларов, тогда как средняя зарплата по региону не превышает 350 долларов. К слову, собирать или рубить лес людям строго запрещено.