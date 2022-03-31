Европа отказывается покупать газ за рубли, что это значит для Украины?

Решение обойти санкции объединенного Запада и продавать газ за рубли было принято 23 марта на совещании правительства РФ. Путин объявил, что заморозив активы РФ, Запад объявил дефолт по своим обязательствам, подорвал доверие к своим валютам и показал что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.

На рублевые расчеты уже перешла Беларусь, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что «платить за газ рублями было бы правильно», министр экономики Кыргызстана Акылбек Жапаров также заявил, что давно просит перейти на рубль. Даже европейская Молдова в лице министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну уверена, что решение России ее не затронет, так как контракты и ранее предусматривали оплату в долларах и рублях.

Сербия, президент которой увидел в решении России большую проблему, в список недружественных стран не входят, но получает российский газ через газопровод в Болгарии, которая вместе с Венгрией в этом списке значится как член ЕС. Министр энергетики Болгарии Александр Николов, заявил о готовности Софии вести оплату газа в рублях и «никаких рисков по оплате действующего контракта не видит».

Остальные страны, которые в России называют «недружественными», оплачивать газ в рублях отказались, ссылаясь на то, что в действующих контрактах четко прописан способ оплаты и это не рубль.

Сильно возмущена Австрия, чей канцлер Карл Нехаммер счел немедленный отказ от российского газа, доля которого 80%, невозможным, нереальным и неправильным, подчеркнув, что даже сами разговоры на эту тему поднимают цены на энергоносители.

Легче всего новость восприняли в США, ведь они совсем не зависят от поставок российского природного газа. Их предложения: закрутить гайки санкций и отказаться вовсе от поставок. Если такое произойдет, то США получат отличный рынок сбыта, хоть СПГ и не может полностью заменить собой российское топливо.

США ведут переговоры с Катаром, чтобы он направил свой СПГ в Европу, но это не решение вопроса. В 2021 году Катар экспортировал около 107 млрд кубометров газа, 80 из которых были направлены на рынки АТР, Европа получила 17 млрд кубов. Если даже представить, что Катар разорвет существующие с азиатами контракты и продаст весь свой газ в Европу, то это оголит азиатские рынки и их займет угадайте кто? Правильно США, но и тут их объемов не хватит, что опять же спровоцирует кризис.

Несмотря на то, что потребности Европы покрываются на 40% российским природным газом, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны импортеры не выполнять требования российских властей и не проводить расчеты в рублях «обойдя ловушку».

Дмитрий Кулеба мудро посоветовал отходить от зависимости от российских нефти и газа или иметь ясный план постепенного отказа. Возникает только один вопрос, ради чего мы столько лет боролись за остановку Северного потока-2, боролись за сохранение транзита, чтобы сейчас уговаривать Запад лишить нас этого дохода?

К слову, глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Киев исправно получает плату за транзит в долларах, поскольку в России остались компании, не попавшие под ограничения и способные оплачивать транзит Украине.