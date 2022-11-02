09:57 30 октября Киев, Украина

“Европа скоро замерзнет без российского газа”, “в Европе уже перестали мыться”, “европейцы собирают еду по мусорным бакам, так как не могут купить ее в магазинах”. Вероятно, такой нарратив создан для того, чтобы нищие россияне думали, что в ЕС все еще хуже, чем у них. Однако, на самом деле, хуже, чем в России, пожалуй, лишь в КНДР и беднейших странах Африки или Латинской Америки, и, скорее всего, вскоре они все будут равны.

Безусловно, российское вторжение в Украину 24 февраля создало определенные экономические трудности в странах ЕС, такие как повышение цен за коммунальные услуги, на топливо, на продукты питания. Однако члены Европейского Союза просто повысили, а некоторые, повысят в ближайшем будущем размеры заработных плат.

Так, Германия с 1 октября 2022 года увеличила размер минимальной заработной платы до 12 евро в час, или до 2080 евро, или на 378 евро по сравнению с предыдущим минимумов. “Массовые протесты из-за нехватки денег” – отменяются. Хотя известно, что митинги, как, например, во Франции, вызванные, якобы, “подорожанием жизни”, на самом деле, были организованы сподвижниками идей Кремля и при спонсорстве России.

Вот так и “голодает Европа”, с минимальной зарплатой, соизмеримой со средним заработком среднестатистического россиянина в большинстве регионов РФ за полгода. А россияне могут и дальше гордиться своим президентом-бункерным существом, который, по неофициальным данным, является богатейшим в мире человеком с беднейшим народом на евразийском континенте.