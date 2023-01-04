09:17 04 января Киев, Украина

Если вспомнить историю России, то никогда на территории этой страны не любили иудеев. Но не только они были гонимы в РФ. Каждый, кто не хоть как-то отличался от серой массы порабощенного народа, был гоним.

Антисемитизм распространенное явление в России. Более того, кто не клянет еврея – “странный человек”. Все, кто хоть чем-то внешне отличается от европеоидной расы – “нерусский”. А “нерусским на России смерть”.

Всепоглощающая ненависть в РФ перешла все грани. Россияне ненавидят все и вся. Хамство и невежество – главные отличительные черты россиян. Даже, невзирая на то, что население России насчитывает более 100 национальностей, народ этой страны не считает “русскими людьми” бурят, дагестанцев, чеченцев, ненцев, башкиров и т.д.

Естественно, что бывший главный раввин Москвы призвал своих соплеменников покинуть умирающую страну. Ведь иудеи всегда обвинялись во всех внутренних бедах РФ. Сейчас роль “виноватых” перешла “западным вениям ”, но на долго ли?

Высокий уровень антисемитизма в России будет оставаться всегда, и иудеи будут “виновны в бедах страны” априори.