21:02 06 ноября Киев, Украина

Как ни странно, но тот кто кричит громче всех “вор” сам является вором. Также и с ситуацией о нацизме. Самого начала вторжения Путин и все его прихлебатели изо всех углов говорили о нацизме в Украине о необходимости проведения денацификации о том, что правительство Украины захватили фашисты и наркоманы. Однако по факту оказывается, что это все поляризовано с Кремля.

Если обратить внимание на риторику в информационном пространстве России отношение к израильтянам всегда находилась на грани с антисемитизмом. Кто-то из политиков открыто заявлял, что “не любит евреев”, кто-то намекал, а кто и открыто заявлял, что в “развале страны” виноваты иудеи. Чего только стоит передачи по печальному известному телеканалу «РЕН ТВ» и «НТВ», где чуть ли не каждая передача начиналась с упоминания о всемирном заговоре во главе с евреями.

Поэтому не удивительно что многолетнее воспитание ненависти к израильтянам выливается теперь подобные акты агрессии, как например в Дагестане, где масса обезумевших людей ринулась в аэропорт убивать прибывших в страну евреев. Конечно, триггером послужили атаки Израиля по сектору Газа. Ну на деле “спусковым крючком” могло стать любой другое событие, где пропаганда могла бы представить израильтян в негативном контексте.

Очевидно, что Россия на сегодняшний день является продолжателем идей Адольфа Гитлера 30-х годов прошлого века. Для тех, кто, читая историю не мог представить себе как целая страна может желать уничтожения другой нации теперь может это наблюдать в режиме онлайн.