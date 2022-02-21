Евгений Комаровский: зачем заставлять детей носить маски - откройте окна на проветривание

07:19 29 Сентябрь Киев, Украина

Евгений Комаровский поделился своим мнением о новой вспышке коронавируса и ситуации, которая происходит в украинских школах.





Комаровский уверен в том, что в наших школах называется «мерами предосторожности», это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения — абсолютный бред. Вот эти



Я ни разу не видел, чтобы мне (как зрителю) показали класс, по телевизору, и сказали: «Вот у нас открытое окно, проветривание. Вот у нас термометр, вот — гигрометр». Люди не могут додуматься, что в классе, прежде всего, нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать.



Попробуйте дышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%! Я не сомневаюсь в том, что резкий рост заболеваемости коронавирусом произойдет, скорее всего, с середины октября. Но не потому, что имеет место полное игнорирование мер предосторожности, а потому, что мы традиционно сквозняка боимся больше, чем коронавируса- говорит врач.Комаровский уверен в том, что в наших школах называется «мерами предосторожности», это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения — абсолютный бред. Вот эти дети несчастные в масках на прогулках. Это — бред. Это — закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, это дети, которые моют руки с утра до ночи…Я ни разу не видел, чтобы мне (как зрителю) показали класс, по телевизору, и сказали: «Вот у нас открытое окно, проветривание. Вот у нас термометр, вот — гигрометр». Люди не могут додуматься, что в классе, прежде всего, нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать.Попробуйте дышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!

Так это же надо, сколько ума, чтобы снизить там температуру — проветрить. А если не дай Бог, открыли окно, а потом у Васи — сопли, прибежит же его особо умная разъяренная мать с криком: «Что же вы довели моего несчастного ребенка и заразили его с вашим сквозняком коронавирусом!»



Поэтому у в школах не полное игнорирование мер предосторожности, а другое совсем. Это не игнорирование мер, это полное отсутствие логики и здравого смысла. Когда страхи родителей или убежденность родителей в том, как надо заботиться о здоровье детей, определяют политику государства, конкретной школы, где они считают, что должны поставить кварцевую лампу и натопить хорошо. А это бред все.



И еще одно. Потеря обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка — это очень типично для коронавируса. Один из самых крутых симптомов. Потому что при гриппе тоже запахи люди часто не ощущают, но из-за того, что заложенный нос и куча соплей, отек слизистой, клеток чувствительных. Тут понятно. А при коронавирусе — насморка на копейку, а обоняния нет. Именно поэтому тест «чем это пахнет?» намного эффективнее, чем любая термометрия.



Вот вы — учитель в школе. Возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет у каждого, у кого температура 37,1. Слышит запах — слава Богу, пошли. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру.