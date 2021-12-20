Евгений Хмара о музыкотерапии

15:58 10 Июль Киев, Украина

Музыкотерапии получил широкую популярность, в Украине уже подготовлено много специалистов в этой области.



/>Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара высказал мнение о том, действительно ли с помощью мелодии (музыкотерапия) можно врачевать тело и душу