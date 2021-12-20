Евгений Хмара о музыкотерапии

Музыкотерапии получил широкую популярность, в Украине уже подготовлено много специалистов в этой области.
/>Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара высказал мнение о том, действительно ли с помощью мелодии (музыкотерапия) можно врачевать тело и душу
"На эту тему я бы мог написать отдельную статью. Если коротко, то скажу так: музыка или звук напрямую влияет на структуру воды, а как известно, наши тела состоят на 60% из воды. Соответственно, всё, что мы слышим, всё, что мы слушаем, влияет на наш организм, на наше самочувствие и на наши эмоции.
Я считаю, что мы, люди, созданы для того, чтобы помогать друг другу, взаимодействовать друг с другом. И каждый, если хочет, по своим возможностям может помогать другим. Я – музыкант и знаю, что музыка обладает большой силой, музыка способна наполнять, давать надежду и даже исцелять. И мой самый активный проект, который мы делаем совместно с ассоциацией Child Ua – это "музыкотерапия" или "музыка, которая исцеляет". Уже на протяжении 3-х лет мы делаем такие концерты для особенных детей (синдром Дауна, ДЦП, аутизм). Формат такой: собирается полный зал детей, и на сцене я один с фортепиано или вместе с моими друзьями-музыкантами – даем концерт. Но это особенные концерты, которые очень сильно отличаются от всех тех, которые я делаю на большой сцене.
Я верю в формат музыкотерапии. Верю в то, что музыка (и в данный момент говорю не только о своей музыке, а вообще о положительной, хорошей музыке) способна творить чудеса. Именно поэтому мы проводим концерты музыкотерапии для особенных детей. И на будущее я хочу попробовать в экспериментальном формате проводить эти концерты для людей, которые просто хотят расслабиться или получить новые эмоции".
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