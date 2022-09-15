Это важно!!! «Димон-алкогном» де-факто признал поражение россии в войне и рассказал о следующем уровне

Всем известно, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - убежденный алкоголик, и часто сетует, не говоря что. Но он высокопоставленный алкоголик, поэтому время от времени к его словам нужно прислушиваться не только к профессиональным психиатрам, но и к обычным людям, это поможет понять, о чем говорят в кремле. Вот почему считаю важным его последнее заявление, в котором он:

де-факто признал поражение россии в войне против Украины. Оригинал звучит так: "…рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень ". То есть не «мы победим нацистов», не «достигнем целей» , а все будет гораздо хуже;

рассказал о дальнейшей стратегии кремля: это гибридная война. Вот оригинал: "У нее [военной кампании] исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, привлекая к нему новых участников». По меньшей мере, это означает заморозку боевых действий и начало фазы террористической деятельности против Украины. Это хорошо иллюстрируется словами « исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта ». Мы все хорошо знаем, куда и как могут «бить» муртады путина, поэтому лишний раз не буду об этом говорить. Но в словах медведева речь идет не только об Украине;

читается намерение начать государственно-террористическую кампанию против всех «обидчиков» рашистов, там же очевидно сказано о «новых участниках». Их состав нетрудно уточнить из фразы « НАТО - слабоумия » и что у Запада « в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон ». Это сказано сразу после слов о выходе военной кампании на новый уровень.

Что тут скажешь, димон-алкогном взбесился из-за пакета рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины. Давно уже оторванный от реальности медведев даже пригрозил мировому сообществу Третьей мировой войной.

Чем больше оружия у ВСУ, тем больше изюмского синдрома у российской армии, тем быстрее пути сделают «жест доброй воли». Надеяться на влияние санкций – идея продолжалась во времени и сомнительна. кремль скорее распродает бурят на органы, чем откажется от идеи фикс.

Есть еще одна хорошая новость. медведев бухает не сам, а спаивает других муртадов бункерного деда. Это явление стало настолько масштабным, что даже пуйло свернул на высокопоставленный перегар, о чем радостно написала Медуза.. Хотя их можно понять: без должного градуса пережить превращение в «Аль-Каиду» трудно…

Димон, будущего у тебя нет, но ты держись…