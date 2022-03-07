Есть ли смысл в карантине выходного дня

19:58 12 Октябрь Киев, Украина

Правительство ищет альтернативы локдауну, рассматривается возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Глава БФ «100% жизни» Дмитрий Шерембей отметил, что карантин является наиболее эффективной мерой сдерживания эпидемии, однако при работающих в привычном режиме учебных заведениях, вводить ограничения на период выходных дней не имеет смысла.

«Если государство пошло на то, что обучение проходит не онлайн и выпустило миллион детей в школы и детские сады, то нет смысла говорить о карантине выходного дня. В одной школе – тысячи детей, которые между собой общаются, и вероятность того, что может быть 1-2 ребенка с коронавирусом – высокая. Все эти дети, в конечном счете, пойдут домой. Они же не на улице живут и не в школе. Так вот я думаю, что это было стратегической ошибкой и никакой карантин выходного дня не будет эффективным», - сказал Шерембей.

Он добавил, что единственной надеждой остается вакцина.

«Государство должно приложить максимум усилий, чтобы вакцина для Украины стала доступной в первой волне. Тестирование нужно либерализировать и сделать более доступным для людей. Даже, если люди делают тестирование самостоятельно – это должно быть максимально просто», - сказал он.

При этом, по мнению Шерембея, карантин может сдерживать распространение заболевания, однако при работающих учебных заведениях это становится неэффективным.