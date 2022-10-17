Эскалация войны ведет к укреплению поддержки Западом Украины

12:08 17 октября Киев, Украина

Россия безуспешно продолжает шантажировать Европу и весь цивилизованный мир. На сегодняшний день видно, что пропагандисты чередуют два нарратива – ядерный и энергетический шантаж. Кроме этого, Кремлю больше нечего “предложить миру”.

Российская армия терпит поражение за поражением, мобилизация провалилась, экономика начала ускорять свое падение и все говорит о том, чтобы идти к деэскалации, но, Путин, “великий геостратег”, расстреливает ракетами стоимостью миллионы долларов, детский площадки, жилые дома, стоянки для автомобилей, автобусные парки Украины. С одной стороны – бункерный дед дал команду возобновить переговорный процесс, с другой – усилил террор.

Вероятно, таким образом, он намеревался в очередной раз склонить украинцев, но лишь усилил мотивацию и злобу ВСУ уничтожить армию агрессора. Кроме того, донаты мирного населения теперь превысили показатели первых дней полномасштабного вторжения и по некоторым данным, украинцы добровольно перечисляют свои деньги на нужды армии в совокупном размере 75 млн грн в сутки.

Запад также не остался в стороне и на российскую эскалацию, вместе с энергетическим шантажом, ответил признанием путинского режима террористическим, увеличил военную помощь Украине и отправил новейшие системы ПВО, о которых Киев, к сожалению, безуспешно, просил с 24 февраля.

Парадокс, но разрушая Украину, Путин делает все, чтобы возвысить нашу страну и сделать ее сильнее. Его время правления сочтено – дни, недели, месяцы, но он загнал себя в угол, из которого бункерный дед не сможет выбраться.