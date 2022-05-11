Еще один шпион кремля в ЕС?

После того, как 24 февраля началось полномасштабное наступление оккупантов из страны-агрессора, мировые лидеры отметили для себя, что путь дипломатии с рашистами окончательно завершен. Умиротворить агрессора, как и предполагалось, не вышло, а значит к диалогу, в лучшем случае, можно будет возвращаться лишь при подписании капитуляции и смены режима в Кремле.

Тем не менее, Эммануэль Макрон, по-видимому, так не считал. С момента начала полномасштабного вторжения, президент Франции регулярно созванивался с “бункерным”. По его словам, он уговаривал главу Кремля прекратить войну. “Как это не удивительно”, но план Макрона не увенчался успехом. Телефонные звонки прервались лишь в конце марта, когда, тогда еще, кандидат в президенты Франции был занят предвыборной гонкой. Однако, как только он победил, в течение нескольких дней возобновил телефонные “дебаты” с агрессором.

3 мая, Макрон и хозяин Кремля проговорили более двух часов. Как сообщили в Елисейском дворце, президент Франции в телефонном разговоре “выразил обеспокоенность гражданскими на «Азовстали», потребовал содействовать в эвакуации мирных жителей”, “напомнил о тяжелых последствиях” для агрессора из-за войны, которую тот развязал, а также “сообщил, что будет содействовать со всеми мировыми инстанциями, чтобы обеспечить дэблокаду украинских портов” рашистскими судами. Возникает ощущение, что Макрон отчитался и похвастался, как школьник перед своим наставником. Для чего звонил – на первый взгляд не понятно.

В тоже время, дословно никто не говорит, о чем говорили лидеры двух стран. В Кремле, со своей стороны, рассказали, на что “бункерный” жаловался Макрону: “Мариуполь освобожден. Запад игнорирует военные преступления украинской стороны, а также продолжает поставлять Киеву оружие, что не способствует прекращению” войны.

Если постараться предать смысла, абсолютно бессмысленному звонку, то можно предположить, что хозяин Кремля указал Макрону позиции, которые он может со своей стороны саботировать в ЕС, а президент Франции подсказал, на чем Запад будет акцентировать внимание вводя новые санкции, а также, что поспособствует выходу кораблей с провизией с черноморского побережья, чтобы избежать гуманитарного кризиса в мире. Очевидно, что украинские, даже гражданские, суда в бассейне Черного моря курсировать не будут, следовательно, помощь будет оказана рашистским судам, возможно, под флагами третьих стран, которые на данный момент не могут покинуть порты Мариуполя, Бердянска и Херсона.

В тоже время, это всего лишь предположение, которое хоть как-то может объяснить бессмысленные звонки Макрона в бункер. Ведь вторжение, которое не получилось остановить до его начала с помощью дипломатии, невозможно остановить в самый его разгар обычными словами.