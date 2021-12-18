ЕС выделит финансовую помощь странам, страдающим от российского агрессора

Новейшая программа Европейского союза EPF предусматривает выделение финансовой помощи для поддержания мира и стабилизации внутренней обстановки в государстве. Если обратить внимание, то ЕС окажет поддержку тем странам, которые терпят нападки российского агрессора на своих территориях.

В рамках EPF Украина получит 31 млн евро, Грузия 21,75 млн евро, а Молдова7 млн евро. Деньги будут предоставляться частями, в течение трех лет. В ЕС подчеркнули, что летательное оружие не будет поставляться в Украину в рамках инициативы.

Кроме того, Киев получит дополнительное военное оборудование: полевые военные госпитали, медицинское, инженерное и логистическое оборудование. Также, ЕС рассматривает возможность привлечение на территорию страны офицеров НАТО для тренировки украинских военных. Страны Европейского союза надеются, что это поможет еще успешнее проводить будущие совместные учения.

Финансовая поддержка Украины никогда не была лишней. Однако важно заметить, что ЕС, наконец, придумали, как легализовать присутствие военных НАТО в Украине. Это важный шаг, ведь подобным образом действует Россия: под видом обучающего персонала перемещает своих боевиков за границу и проводит военные операции. Офицеры ЕС не станут повторять противоправные действия РФ, однако это усилит присутствие НАТО в регионе и станет дополнительным раздражителем для Кремля.