ЕС ввел пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Белоруссии

Совет Евросоюза ввел пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Ограничения коснулись государственной авиакомпании «Белавиа», «Белорусской калийной компании», «Трансавиаэкспорта», «Славкалия» и «Белтехэкспорта», ОАО «Гродно Азота», «Беларусьнефти». Кроме того, санкции были введены и против сына Лукашенко – Дмитрия. Всего под ограничения попали 17 физических лиц и 11 юрлиц. Европейское решение поддержали США, Великобритания и Канада, которые присоединились к санкциям.

Теперь европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Кроме того, физическим лицам из штрафного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.

Интересно, осуществит ли теперь Лукашенко угрозы, данные Евросоюзу накануне? Вероятно, что нет, по крайней мере, если этого не захочет Путин. Режим “усатого диктатора” загнал Белоруссию в экономическую блокаду, из которой теперь вряд ли получится выбраться в ближайшее время, ведь РБ собирается и дальше поддерживать “родственные” отношения с Кремлем.