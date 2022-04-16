ЕС в едином порыве помочь Украине, но... в разное время

С начала вторжения в Украину ЕС ввел уже пять пакетов санкций против России. 14 апреля Путин наконец-то заявил, что слон дробину заметил и признал, что принятые меры наносят ущерб российскому экспорту энергоносителей, поскольку затрагивают логистику и финансы. С логистикой понятно, наверное это эффект от санкций, но говоря о финансах, Путин заявил, что покупатели просто не платят за энергоресурсы и никакого профита Западу от введенных санкций пока нет.

Но мы конечно помним, Европа с нами и желает помочь, но признает слишком большую зависимость от российских нефти и газа, которая не позволяет разом отказаться пополнять бюджет России.

The New York Times вышла со статьей «Европа неохотно готовится к российскому нефтяному эмбарго» в которой отражается вся суть европейских ценностей – бизнес и собственные политические интересы прежде всего! Не стесняясь, с присущим в последнее время неприкрытым цинизмом, европейские официальные лица заявляют, что введение эмбарго на поставки российских нефтепродуктов неминуемо повысит цены на энергоносители, что повлечет за собой падение рейтингов европейских политиков, а это недопустимо.

Например запрет на уголь был введен с четырехмесячной отсрочкой для поиска альтернативных поставщиков, а ведь они понимают, что на войне отсрочек нет. Аналогичный механизм вернее всего будет предложен и для нефти, но европейцы даже обсуждать это отказываются до проведения второго тура выборов во Франции. Не скрывая чиновники ЕС поясняют, что обсуждение возможного эмбарго будет осуществлено не ранее 24 апреля - финального тура выборов во Франции, чтобы неминуемый рост цен на топливо не лишил власти президента Макрона. Шанс на повторное избрание, судорожное стремление удержаться в президентском кресле – вот что важно для европейцев, а совсем не стремление помочь Украине. Каждый старается нажиться на ситуации, получить максимальные политические дивиденды, но при этом громко проорать – мы с вами.

Уж совсем чудовищной кажется отсрочка обсуждения нефтяного эмбарго из-за католической и православной Пасхи и пасхальных каникул, поэтому саммит лидеров ЕС по Украине запланирован только на конец мая. Где-то идет война, а у кого-то выборы и пасхальные каникулы.

Поскольку все решения в ЕС принимаются консенсусом, то необходимо убедить всех членов проголосовать за нефтяное эмбарго. Пока в ЕС есть страны, которые совершенно к этому не готовы и среди них Германия – лидер блока.

Посол Германии в США Эмили Хабер разъяснила позицию своей страны на энергетический санкционный пакет. По ее мнению, отказ от ископаемого топлива из России приведет к масштабным и мгновенным потрясениям. Эффект домино распространится далеко за пределами Германии – экономического двигателя ЕС и четвертой экономики мира, а все потому, что современные предприятия невозможно выключить и включить как лампочку.

Открыто сопротивляется эмбарго и Венгрия, которая также зависима от энергоносителей из России, как и Германия. Премьер-министр Орбан требует, чтобы решения о санкциях принимались лидерами ЕС, а не кучкой экспертов возглавляемых Бьерном Зайбертом – главой администрации Урсулы фон дер Ляйен.

Еврокомиссия целенаправленно не закрепляет планы на введение эмбарго в каком-либо документе из-за боязни публичных выступлений несогласных государств, что обнажит отсутствие консолидированной позиции внутри ЕС, который находится под огромным давлением со стороны союзников.

Для того, чтобы единство росло, придумали поэтапный план отказа от нефти из России, объем которой сегодня составляет четвертую часть от всего импорта в ЕС.

Получается, что европейские столицы больше переживают за экономическую стабильность и собственное благополучие, чем стремятся помочь Украине. Что такое война – смерть каждый день, по сравнению с тем, что лето ожидается жарким, а европейцы привыкли к кондиционерам.