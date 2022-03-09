ЕС отказался от локдауна: как удастся сдержать эпидемию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС внедряет правила перемещения в зависимости от уровня пандемии, вместо локдауна, кроме того Евросоюз не будет закрывать границы.
Политолог Петр Олещук отметил, что во время второй волны коронавируса правительства больше не пойдут на жесткий локдаун из-за тяжелых экономических последствий и недовольства граждан.
Эксперт добавил, что невозможно найти единый подход, при котором были бы сохранены интересы экономики и не подвергались угрозе жизни людей, но эпидемиологическая ситуация требует постоянного приспособления мер с учетом общественного мнения.
Олещук добавил, что меры адаптивного карантина, которые власти принимают в Украине, также не обеспечивают в полной мере все потребности, как по охране здоровья, так и по экономике.
Олещук добавил, что меры адаптивного карантина, которые власти принимают в Украине, также не обеспечивают в полной мере все потребности, как по охране здоровья, так и по экономике.
Эксперт добавил, что так же ситуация остается непредсказуемой и в мире.
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