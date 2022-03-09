ЕС отказался от локдауна: как удастся сдержать эпидемию

18:05 14 Октябрь Киев, Украина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС внедряет правила перемещения в зависимости от уровня пандемии, вместо локдауна, кроме того Евросоюз не будет закрывать границы.

Политолог Петр Олещук отметил, что во время второй волны коронавируса правительства больше не пойдут на жесткий локдаун из-за тяжелых экономических последствий и недовольства граждан.

«Уже никто в мире не пойдет на меры, которые были введены в самом начале, во время первой волны коронавируса. Например, закрытие общественного транспорта, запрет перемещения и так далее. Это связано, в первую очередь, с экономическими причинами. Мы уже поняли, что это надолго, и пандемия никуда быстро не денется, поэтому надо искать баланс. Поэтому, ограничение - это очень большой вред для экономики. Кроме того, это вызывает серьезное недовольство со стороны граждан», - сказал Олещук.





Олещук добавил, что меры адаптивного Эксперт добавил, что невозможно найти единый подход, при котором были бы сохранены интересы экономики и не подвергались угрозе жизни людей, но эпидемиологическая ситуация требует постоянного приспособления мер с учетом общественного мнения.Олещук добавил, что меры адаптивного карантина , которые власти принимают в Украине, также не обеспечивают в полной мере все потребности, как по охране здоровья, так и по экономике.

«Так происходит потому, что непонятно, как ситуация будет развиваться дальше, но ясно, что ситуация будет ухудшаться. Проблема в том, что никто не знает, какая граница этого ухудшения. Не исключено, что через некоторое время ситуация будет настолько серьезной, что снова надо будет возвращаться к жестким ограничениям. Но точно политика в Украине будет определяться после местных выборов», - пояснил политолог.

Эксперт добавил, что так же ситуация остается непредсказуемой и в мире.