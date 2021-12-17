ЕС и США ждет торгово-экономическая война

По мнению эксперта по международной политике в Украинском институте будущего Илии Куса, в скором времени противостоянии между США и ЕС перерастет в полноценную торгово-экономическую войну
/>Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере. США собираются вводить санкции за Северный поток-2. Конфронтация между Старым и Новым светом, похоже, нарастает.
"Речь идет о полноценной торгово-экономической войне между ЕС и США.
Она началась не в этом году и даже не в прошлом. Она идет давно. Конкуренция между Европой и США – достаточно старая история. Просто с приходом к власти Дональда Трампа противоречия обострились. Трамп, в отличие от того же Барака Обамы, склонен действовать куда более конфронтационно и агрессивно. В связи с чем мы и видим нарастание противоречий между Брюсселем и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и отдельными европейскими странами.
В обозримом будущем американско-европейское противостояние будет обостряться. Потому что речь идет о банальном выживании. Особенно сейчас, когда в период коронавирусной пандемии рынки склонны больше закрываться, больше принимать протекционистских мер, больше консолидировать ресурсы у себя в руках, а не отдавать их кому-то другому. Именно поэтому я думаю, что в ближайшем будущем конфликты между США и Европой только обострятся. В том числе, по разного рода проблемам во внешней политике.
Кроме экономики и торговли между ЕС и США много разногласий по целому комплексу политических проблем, связанных с Ближним Востоком, с безопасностью Средиземного моря, НАТО, отношением к России.
Это не очень хорошие новости для Украины, которая считала (а некоторые до сих пор так считают), что Запад – это монолитная единая структура. И очень часто мы апеллируем к Западу именно в таких категориях. Что абсолютно неправильно. К сожалению, данная ситуация будет вынуждать нас всё чаще думать, на чью сторону становиться. Особенно в каких-то принципиальных вопросах. А таких, я думаю, будет появляться всё больше.
С другой стороны – это наш шанс, пользуясь тем, что в западном так называемом альянсе не всё гладко, выработать собственную стратегию внешней политики, собственную концепцию, функционал, который мы можем предложить как Европе, так и США".
/>Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере. США собираются вводить санкции за Северный поток-2. Конфронтация между Старым и Новым светом, похоже, нарастает.
"Речь идет о полноценной торгово-экономической войне между ЕС и США.
Она началась не в этом году и даже не в прошлом. Она идет давно. Конкуренция между Европой и США – достаточно старая история. Просто с приходом к власти Дональда Трампа противоречия обострились. Трамп, в отличие от того же Барака Обамы, склонен действовать куда более конфронтационно и агрессивно. В связи с чем мы и видим нарастание противоречий между Брюсселем и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и отдельными европейскими странами.
В обозримом будущем американско-европейское противостояние будет обостряться. Потому что речь идет о банальном выживании. Особенно сейчас, когда в период коронавирусной пандемии рынки склонны больше закрываться, больше принимать протекционистских мер, больше консолидировать ресурсы у себя в руках, а не отдавать их кому-то другому. Именно поэтому я думаю, что в ближайшем будущем конфликты между США и Европой только обострятся. В том числе, по разного рода проблемам во внешней политике.
Кроме экономики и торговли между ЕС и США много разногласий по целому комплексу политических проблем, связанных с Ближним Востоком, с безопасностью Средиземного моря, НАТО, отношением к России.
Это не очень хорошие новости для Украины, которая считала (а некоторые до сих пор так считают), что Запад – это монолитная единая структура. И очень часто мы апеллируем к Западу именно в таких категориях. Что абсолютно неправильно. К сожалению, данная ситуация будет вынуждать нас всё чаще думать, на чью сторону становиться. Особенно в каких-то принципиальных вопросах. А таких, я думаю, будет появляться всё больше.
С другой стороны – это наш шанс, пользуясь тем, что в западном так называемом альянсе не всё гладко, выработать собственную стратегию внешней политики, собственную концепцию, функционал, который мы можем предложить как Европе, так и США".
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