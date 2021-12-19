Эрдоган – сам себе лучший друг

Во вторник, 6 апреля состоялся визит в Турцию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского Совета Шарля Мишеля. В ходе подготовки к визиту европейская сторона неоднократно заявляла о позитивной повестке переговоров и четком намерении иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Турцией. Шарль Мишель выражал удовлетворение снижением напряженности в Восточном Средиземноморье и подчеркивал приоритет данного региона для ЕС.

Перед визитом турецкие эксперты высказывали мнение о стремлении ЕС к улучшению отношений в тех областях, где сотрудничество возможно без фокусировки на Турции, как стране-кандидате в члены ЕС. В целом, турецкое экспертное сообщество оценивало предстоящий визит как явный показатель улучшения атмосферы и связало это с положительными решениями лидеров ЕС в вопросах взаимодействия с Анкарой, принятых 25-26 марта на онлайн саммите. В таком случае, визит рассматривался как продолжение позитивной риторики в отношении Турции со стороны ЕС. Потепление отношений очень важный фактор на фоне продолжающихся территориальных споров двух государств НАТО Турции и Греции, а также острой проблемой с лагерями сирийских беженцев, которые все еще расположены на турецкой территории.

В аккурат за день до важного визита, прокуратура Анкары выдала ордер на арест 14 отставных адмиралов турецкого флота, по обвинению в попытке нарушения конституционного строя республики и борьбу против «детища» Эрдогана – строительства канала «Стамбул», который должен соединить Черное и Мраморное море, и, тем самым обойти положения Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Конвенция Монтрё от 1936 года закрепляла за Турцией Босфор и Дарданеллы, потерянные по итогам Первой мировой войны, в обмен на обязательство предоставить свободный проход через проливы только торговым судам. Военные корабли нечерноморских государств были резко ограничены по тоннажу и классу, черноморские государства могли проводить любые корабли, но только в мирное время и после обязательного уведомления турецких властей.

Несмотря на активное сопротивление населения Стамбула и громкие возражения экологов против строительства канала, в конце марта этого года министр окружающей среды Турции Мурат Курум официально одобрил план его возведения.

Имея ключ к Черному морю, известный своими непредсказуемыми и часто труднопрогнозируемыми решениями Эрдоган, хочет получить еще и отмычку. В случае появления этой отмычки, внешнеполитическое положение Турции резко изменится и вызовет неминуемый накал отношений с союзниками по НАТО, которым придется не по нраву такое исключительное положение Анкары в очень чувствительном регионе. С кем собрался договариваться султан, корабли каких стран он мечтает пропустить в Черное море и что намерен за это просить, одному ему и ведомо.

Контракт на 2,5 млрд долларов, заключенный в 2017 году с Россией, на поставку систем С-400, был заключен несмотря на явное неудовольствие США и стоил Анкаре санкций в отношении Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и четырех физических лиц, введение которых 5 апреля текущего года подтвердил Госдеп США.

В марте этого года Турция уже вызвала критику со стороны ЕС в нарушениях прав человека, когда вышла из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием против женщин, в тот момент, когда гендерное насилие приняло ужасающие масштабы в связи с пандемией COVID-19 и невозможностью выйти из дома.

Ровно также как и выход из «Стамбульской конвенции», арест отставных адмиралов однозначно даст представителям ЕС рычаги давления на Турцию при обсуждении повестки дня, ведь фактически люди были арестованы за выражение своей позиции.

Визит состоялся, но прошел не без эксцессов. Высокие гости потребовали от Турции исполнения взятых на себя обязательств в сфере соблюдения прав человека, как «ключевого вопроса для ЕС», в частности, как и ожидалось, прозвучал призыв отменить решение страны о выходе из Конвенции по борьбе с насилием против женщин. Примечательно, что принимающая сторона не смогла обеспечить фон дер Ляйен отдельным посадочным местом, сославшись на то, что служба протокола проводила делегацию не в тот зал. Такое, конечно случается, но многие увидели в этом инциденте четкий ответ на призыв ЕС по «Стамбульской конвенции».

Несмотря на обсуждение острых вопросов, таких как нелегальная миграция из Азии и Африки или нахождение турецких наемников в Ливии, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция выразила заинтересованность к возобновлению конструктивного партнерства с ЕС и продемонстрировала стремление к взаимовыгодному диалогу. Она подчеркнула, что Европейская комиссия разработает предложения по всем направлениям сотрудничества на самом высоком уровне. Кто кому больше нужен – это вопрос. Кажется, что турецкий президент, мечтающий о возрождении Империи, продолжит политический курс, направленный на удовлетворение своих амбиций. Восхищаемся храбрыми! Ждем новых проблем!