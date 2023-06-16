Епифаний: к ПЦУ присоединилось 900 общин за год

09:45 25 мая Киев, Украина

Об этом митрополит Киевский и всея Украины сообщил во время доклада на Архиерейском соборе в Лавре, обнародованном сайтом ПЦУ .

«В общей сложности служение в нашей Церкви осуществляют примерно 5300 клириков.. У нас есть 61 архиерея – 45 епархиальных, 10 викарных, 3 титулярных архиерея, а также 3 архиерея находятся на покое. По всем этим показателям Православная Церковь Украины даже в условиях аномального существования в Украине неканонической юрисдикции Московского патриархата остается одной из крупнейших Поместных Церквей.

В значительной степени этот рост произошел благодаря объективно продолжающемуся объединительному процессу, несмотря на системное и убежденное сопротивление ему со стороны руководства Московского патриархата в Украине», - подчеркнул Эпифаний.

По словам Предстоятеля, как и в предыдущие годы, ПЦУ была и остается крупнейшим религиозным объединением в нашем государстве, в первую очередь – по уровню самоидентификации с ней наших сограждан и общественного доверия.

«Приблизительно три четверти наших сограждан определяют себя православными верующими. Более половины – примерно 55% среди всех опрашиваемых жителей Украины – идентифицируют себя верными Православной Церкви Украины. В то же время приверженными Московскому патриархату в Украине себя признают по разным данным от 2 до 4 процентов опрошенных», - сообщил митрополит Киевский и всей Украины.

Эпифаний объяснил эти цифры , что в течение предыдущих трех с половиной десятилетий, когда Московский патриархат в Украине формировал сеть своего присутствия, имея глубокие связи с властью, пророссийскими политиками и олигархами, опираясь на российское влияние, – сложилась ситуация глубокой диспропорции между количеством официально зарегистрированных МП религиозных общин и реальным числом себя идентифицирующих с этой юрисдикцией.

«Война на востоке Украины, а затем и полномасштабное вторжение побуждали многих в нашем обществе и среди верных изменить свое отношение к церковной принадлежности, разорвать духовное подчинение стране-агрессору. На личном уровне этот процесс проще и быстрее.

На уровне религиозных общин он требует прохождения длительной и сложной процедуры. Поэтому по объективным причинам изменение общинами своей юрисдикции, выход из неканонического подчинения Московскому патриархату, выполнение требований церковного порядка и предписаний Томоса об автокефалии и вхождении в семью Православной Церкви Украины происходит медленнее, чем сдвиги в общественном мнении и самоидентификации, которые фиксируют социологи» , – сказал Предстоятель ВТО.

По его мнению, процесс смены общинами своего подчинения является естественным, он имеет своим источником не какие-то искусственные предпосылки или принуждение, а реальное изменение отношения к Московскому патриархату, дальнейшее подчинение которому и многими верными, и большинством общества Украины воспринимается как аморальное, особенно в условиях геноцидной. войны России против Украины.

«Войны, которую обманчиво благословляет и оправдывает глава РПЦ Кирилл Гунядев и возглавляемая им патриархия. Та патриархия, которая фактически не религиозный центр, а департамент кремлевского режима для контроля за религиозной жизнью.

В этих условиях наша общая задача – способствовать тому, чтобы продолжающийся процесс объединения украинского православия проходил максимально мирно. Мы видим, что Московский патриархат и его сторонники всячески пытаются этому препятствовать, искусственно создают конфликтные ситуации там, где все вопросы можно разрешить спокойно, разжигают рознь, распространяют ложь и клевету о нашей Церкви и об Украине, в первую очередь за границей», - убежден митрополит Киевский и всея Украины.

Он призвал обличать эту ложь и защищать свободу волеизъявления общин, которые хотят освободиться от ига «русского мира».

«В то же время очень важно помнить, что наша цель – мирное, добровольное, осознанное объединение украинского православия вокруг Православной Церкви Украины и Киевского престола. Достичь этой цели мы можем только понимая также и собственную ответственность, чтобы какие-то ошибки с нашей стороны или использование имени и авторитета Православной Церкви Украины посторонними силами для откровенных провокаций – не препятствовали и не замедляли это движение», - призвал Эпифаний.

Он также сообщил, что в настоящее время ПЦУ имеет 9 учреждений высшего духовного образования – это 5 академий (Киевская, Львовская, Волынская, Ужгородская, Ивано-Франковская), 1 институт (Ивано-Франковский), 3 семинарии (Львовская, Ровенская, Днепровская). Кроме того, в Черновицком национальном университете им. Ю. Юрия Федьковича, с которым ПЦУ подписала Меморандум о сотрудничестве, действуют образовательные программы «Богословие» первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровней высшего образования. Общее количество студентов, которые у них учатся – более 1200.

Предстоятель ПЦУ также проинформировал, что в течение прошлого года Киевской Митрополией было осуществлено новое издание Псалтыря на украинском языке, подготовлен к печати и в ближайшее время выйдет Часослов, а также появится обновленное издание Служебника – уже в двух частях. Издательская деятельность Киевской Митрополии будет продолжена – планируется постоянно увеличивать число изданий богослужебных книг на украинском языке.

Архиерейский собор Поместной церкви проголосовал за переход Православной церкви Украины (ВЦУ) на новый церковный календарь для недвижимых праздников уже с 1 сентября.

Это означает, что с этого года ПЦУ будет официально отмечать Рождество 25 декабря по григорианскому (новой лианскому) календарю, а не 7 января.. Покров будут отмечать 1 октября (а не 14-го), Крещение – 6 января (а не 19-го), а День Святого Николая – 6 декабря.

Но это касается только неподвижных праздников. В то время как празднование движущейся Пасхи и привязанных к ней событий останется без изменений. Троицу будут праздновать на 50-й день после Пасхи.