Энергетические проблемы украинцев

Отопительный сезон 2021-2022 подходит к концу. Несмотря на полномасштабное вторжение, украинское правительство сумело сдержать слово и не повысило цены на газ. Тем не менее, ситуация с будущим сезоном отопления 2022-2023 может стать не простой.

Речь идет не о запасах газа и угля, которыми Украина по-прежнему располагает и может рассчитывать на энергопомощь западных партнеров. Дело в том, что в прифронтовых районах и населенных пунктах, энергосистемы были разрушены, а, по словам экспертов, на постройку новых могут уйти года. Также может возникнуть проблема, когда применить индивидуальные системы отопления может не получиться.

Вероятно, чтобы решить эту проблему, людям в прифронтовых населенных пунктах, придется перебраться в безопасные и уцелевшие города и села, хотя бы на тот период времени, пока будут восстановлены энергосистемы. Вряд ли власти нашей страны не смогут найти выход в этой ситуации. В тоже время, для местных жителей на линии разграничений необходимо быть готовыми эвакуироваться либо запасаться дровами и углем на всю зиму за свой счет.