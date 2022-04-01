Эмоциональные высказывания Порошенко о COVID-статистике в других странах

13:52 07 ноября Киев, Украина

Все большее число украинцев сталкивается с ситуацией, когда тяжело болен или умер от COVID близкий родственник. Но всех ли украинцев такое горе толкает на проявление черствости и безразличия к другим людям, страдающим от пандемии? Особенно не позволительно такое поведение публичным людям.

Через чур эмоционально выразил свое мнение в эфире телеканала «Украина» лидер партии Европейская солидарность. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцам все равно, сколько жертв коронавируса в других странах, если в Украине умирают их родные.

Также Порошенко сообщил, что мать его жены Марины Людмила Переведенцева пребывает в критическом состоянии из-за инфицирования COVID-19.

"У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которой вы сейчас здесь грузите телезрителей. <...> Мне безразлично, сколько людей умирают в Германии или Буркина-Фасо", - ответил политик на дискуссию гостей студии о статистике коронавируса в других странах.

Нардеп отметил, что больно терять родных, и призвал правительство заниматься не статистикой, а восстановлением средств коронавирусного Фонда.

В свою очередь депутат от правящей партии Слуга народа Михаил Радуцкий выразил соболезнования семье Порошенко, а также напомнил, что именно при пятом президенте уволили многих врачей, которые могли бы способствовать борьбе с коронавирусом, и "отправили их на клубнику в Польшу".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Государственная аудиторская служба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19. По словам главы правительства, вся информация о Фонде является абсолютно прозрачной и открытой и обновляется в постоянном режиме.