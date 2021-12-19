Эмиссия ОВГЗ используется в мошеннических схемах

Бесконтрольная эмиссия облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стала масштабной «кормушкой» для чиновников Минфина и НБУ в лице их руководства. Оценить масштабы этого «схематоза» можно на примере ближайших банков семьи главы НБУ Кирилла Шевченка. Речь идет о двух банках - АБ «Укргазбанк», одним из ведущих участников рынка государственных облигаций, поскольку является первичным дилером на рынке ОВГЗ, в котором действующий руководитель регулятора длительное время находился на должности главы правления и АТ «Кристалбанк», фактически принадлежащий Шевченку, но записанный на его тестя Вадима Копылова.

Дело в том, что Минфин эмитирует ОВГЗ по предварительной договоренности с уполномоченными банками. Доходность составляет 10% годовых. Банки закладывают приобретенные ОВГЗ в залог НБУ по кредитам рефинансирования со ставкою 6-6,5%. То есть, доходность от таких операций для банков составляет 3-4%.

По этой схеме, в конце 2020 года «Укргазбанк» получил 3 млрд. грн. рефинансирования, в этом году - 12 млрд. За этот же период «Кристалбанк» получил от НБУ более 1 млрд. Итого - 16 млрд.грн.

Мошенничество состоит в том, что обеспечение под эти рефинансирования происходили постфактум. На полученные деньги рефинанса участниками схемы у НБУ были куплены ОВГЗ, которые и были заложены в качестве обеспечения. Таким образом, руководство банков незаконно получили кредитные средства НБУ, используя свои коррупционные связи с руководством регулятора, что, в итоге, привело к нанесению ущерба государству в 3-4% от полученных ими сум.