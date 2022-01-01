Эмиссары Кремля

10:25 23 Апрель Киев, Украина

Внешняя политика России в Евросоюзе направлена на разделение стран, членов ЕС. Чем меньше единство демонстрировать европейские страны, тем легче Кремль сможет диктовать им свою «волю». Проводниками такой прокремлевской политики в Европе стали представители правого спектра политического поля европейских стран, которые активно пытаются расшатать политическую стабильность и дезориентировать традиционные европейские ценности.



С целью дестабилизации внутриевропейской ситуации наибольшее внимание Кремль уделяет Франции и Германии, как ключевым странам Европейского Союза. Правопопулистского немецкая «Альтернатива для Германии» и французское «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен, своей антимиграционные и евроскептических риторикой пытаются по указаниям Кремля «расшатать» свои страны. Кстати, «Национальное объединение» - одна из немногих партий, финансирование из России которой было публично подтверждено. В 2014 г. Ле Пен получила российский кредит в 9 млн евро. В стране это было воспринято как угроза иностранного влияния на политическую жизнь Франции. Неудивительно при таких условиях, что эти партии активно рекламируют преимущества «дружбы с Россией», в том числе и поддержку строительства «Северного потока-2».



Итальянская «Лига Севера», FPÖ в Австрии, нидерландская «Партия свободы» регулярно попадут в коррупционные скандалы и обвинения в незаконном финансировании, в том числе из России. Вообще, около 20 политических партий стран Европы так или иначе «проводниками» курса Кремля на Западе.



По указаниям Кремля, на фоне дезориентации общества и политикума европейцам навязывается мысль о необходимости жестком лидере и автократической системе управления, в первую очередь ассоциируется с Россией и Путиным. Такая политическая «синхронизация» Европы и России приводит к росту национального эгоцентризма, где для европейской солидарности не остается места. Россия очень заинтересована в принятии Европой своих агрессивных действий по отношению к соседям (Украина) и всех конституционных преобразований вроде обнуление сроков президентского правления Путина.



Последствия пропаганды выхода из ЕС, которую проводят пророссийские правые партии, автоматически означать резкий спад экономики. Например, немецкий экспорт в Великобритании в январе 2021 обвалился на 30% по сравнению с прошлогодним декабрем. Пытаясь спасти национальную экономику, каждый бывший член Евросоюза будет тянуть одеяло на себя, возникнут торговые барьеры, слабым государствам будет предложено свои проблемы решать индивидуально, что приведет к сильному экономического дисбаланса и потребности в финансировании, которое, разумеется, тут же предложит Россия.



Жертвой «национальных интересов» отдельных стран станет коллективная безопасность. О том, что Россия представляет угрозу европейской коллективной национальной безопасности, уже заявляют открыто. Как сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе, Россия сейчас несет для коллективной безопасности угрозы и военного, и невоенного характера.

В Европе усиливаются разногласия на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Россия пользуется тяжелой ситуацией, усиливая свою агрессию, направленную на укрепление своего влияния в Европе, и используя при этом коррупцию, пропаганду, дезинформацию и содействие политическим неудачам западных лидеров.



К сожалению, риторика прокремлевский правых в Европе уже достигла определенного результата. Недавно, Словацкий исследовательский центр GLOBSEC опубликовал результаты исследований общественного мнения отношение к России в Центральной Европе.



Исследование проводилось с целью найти способы противодействия стратегиям расширения российского влияния в регионе, содержащие подрыв внутреннего единства НАТО и ЕС, отказ от прозападной трансформации Центральной Европы, попытки повлиять на процесс принятия решений и другие подрывные действия. Анализ полученных данных дал настораживающий результат. Более четверти (28%) жителей «Вышеградской четверки» (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) считают, что при коммунистах им жилось лучше. Особенно эта мысль популярная в Венгрии и Словакии.

Только Польша в большинстве видит в России угрозу собственным национальным интересам. И только в Польше считают, что Россия провоцирует НАТО, а не наоборот. Подавляющее большинство жителей Европы не считает, что Россия ведет себя агрессивно по отношению к своим соседям и пытается ослабить ЕС и НАТО.



Финансовая и ресурсная поддержка Кремля сделала свое дело. Бесспорно Россия хотела бы и дальше рассчитывать на поддержку своих правых сторонников в Евросоюзе, тем более что их популярность только набирает обороты. Но не станет Россия заложницей личных интересов лидеров этих партий, получив контрольный пакет российских политических акций в Европе?