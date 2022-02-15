Эмине Джапарова: Россия вряд ли примет предложение Украины

Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщила о том, что к участию в украинском проекте будет приглашена Россия. Речь идет о создании международной площадки по вопросу аннексии Крыма.
Сообщается, что новая платформа займется мониторингом ситуации в Крыму и, соответственно, преступлений, которые РФ совершает на полуострове.
Эмине Джапарова выразила неуверенность в том, что Российская Федерация будет участвовать в новой программе.
Кроме того, она выразила отношение ведомства к ситуации, произошедшей на полуострове.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии