Эмине Джапарова: Россия вряд ли примет предложение Украины

16:58 25 Сентябрь Киев, Украина

Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщила о том, что к участию в украинском проекте будет приглашена Россия. Речь идет о создании международной площадки по вопросу аннексии Крыма

Сообщается, что новая платформа займется мониторингом ситуации в Крыму и, соответственно, преступлений, которые РФ совершает на полуострове.

Эмине Джапарова выразила неуверенность в том, что Российская Федерация будет участвовать в новой программе.

"Россия вряд ли примет участие в этой платформе, поскольку ведет себя цинично по отношению к Украине и международному праву", - заявила замминистра.

Кроме того, она выразила отношение ведомства к ситуации, произошедшей на полуострове.