Эмине Джапарова: Россия вряд ли примет предложение Украины

16:58 25 Сентябрь Киев, Украина

Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщила о том, что к участию в украинском проекте будет приглашена Россия. Речь идет о  создании международной площадки по вопросу аннексии Крыма.
 
Сообщается, что новая платформа займется мониторингом ситуации в Крыму и, соответственно, преступлений, которые РФ совершает на полуострове.
 
Эмине Джапарова выразила неуверенность в том, что Российская Федерация будет участвовать в новой программе.
 
"Россия вряд ли примет участие в этой платформе, поскольку ведет себя цинично по отношению к Украине и международному праву", - заявила замминистра.
 
Кроме того, она выразила отношение ведомства к ситуации, произошедшей на полуострове.
 
«Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе - это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран», - сказала Джапарова