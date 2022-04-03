Эмбарго на нефтепродукты ввели страны Балтии

2 апреля стало известно, что сразу три страны Балтии отказались от рашистского газа.

В первую очередь это связано с войной в Украине. Эстония, Латвия и Литва одни из тех, кто все время поддерживают нашу страну не словом, а делом. После начала войны, они также не стали отступаться от своих принципов, потому как прекрасно понимают, против кого мы воюем. Три страны являются бывшими республиками СССР и сами прочувствовали на себе влияние оккупантов.

Между тем, отказ от газа страны-агрессора произошел, в том числе, потому, что государства долго время подготавливали свой энергетический сектор к переходу на новый уровень. Теперь, страны Балтии не будут объектом газового шантажа Кремля.

Кроме угроз отказ от поставок топлива означает, что рашисты больше не в силах оказать давление на западные государства. Поэтому, Эстония, Латвия и Литва, фактически, не только поддержали Украину, но и обезопасили себя. Как ни странно, страны восточной Европы демонстрируют лидерам в Центральной Европе, как надо себя вести с агрессором. Франции и Германии следует брать с них пример.