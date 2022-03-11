Электрокары наберут популярность в Украине

14:57 16 Октябрь Киев, Украина

Мир задумался об экологии, многие страны активно отказываются от привычных авто, на дорогах появляется все больше "зеленых" автомобилей. Этот тренд современности не станет исключением и для Украины.

Об этом рассказал аналитик KyivStratPro Тарас Семенюк.

"В общем, очевидно, что тренд на электромобили будет заходить на рынок, не только в Украине, но и в Европе, это очевидно. Здесь нет никаких сомнений", - сказал он.

Эксперт считает, что привычные автомобили тоже останутся, но их станет меньше, а некоторые страны откажутся от них полностью.

"Будет оставаться сегмент автомобилей внутреннего сгорания, но электрокары будут заходить. И это, в принципе, политика Германии и Соединенных Штатов, которые заявили о том, что к 2035 году должны перейти на электрокары полностью", - сказал Семенюк.

По его мнению украинскую инфраструктуру ожидает неизбежное развитие, что позволит большому количеству пользователям переходить на электрокары.

"Это стратегически правильно, электро будет развиваться дальше. То, что Украина заинтересована в развитии инфраструктуры это факт. Это будет тренд, который будет в Украине развиваться", - добавил Семенюк.

Напомним, Мининфраструктуры совместно с бизнесом работает над концепцией развития электромобильности.

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года уже предусмотрено стимулирование использования электромобилей в Украине. Также внесен ряд соответствующих изменений в украинское законодательство. Мы, в свою очередь, начинаем работу над новой концепцией развития электромобильности в Украине для создания надлежащих условий и для производства отечественных электромобилей", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министерство Криклия также активно работает над изменениями в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение зарядных станций на всех дорогах общего пользования и на АЗС.



Кроме индивидуальных авто, в Министерстве планируют популяризировать общественный электротранспорт.