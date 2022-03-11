Электрокары наберут популярность в Украине

Мир задумался об экологии, многие страны активно отказываются от привычных авто, на дорогах появляется все больше "зеленых" автомобилей. Этот тренд современности не станет исключением и для Украины.
Об этом рассказал аналитик KyivStratPro Тарас Семенюк.
Эксперт считает, что привычные автомобили тоже останутся, но их станет меньше, а некоторые страны откажутся от них полностью.
По его мнению украинскую инфраструктуру ожидает неизбежное развитие, что позволит большому количеству пользователям переходить на электрокары.
Напомним, Мининфраструктуры совместно с бизнесом работает над концепцией развития электромобильности.
Министерство Криклия также активно работает над изменениями в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение зарядных станций на всех дорогах общего пользования и на АЗС.
Кроме индивидуальных авто, в Министерстве планируют популяризировать общественный электротранспорт.
Кроме индивидуальных авто, в Министерстве планируют популяризировать общественный электротранспорт.
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