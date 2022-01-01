Электроэнергии в Украине в достатке

Во время брифинга посвященного текущему прохождению Украины отопительного сезона, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна выполняет свои обязательства по доставке электроэнергии и имеет достаточный резерв мощности для бесперебойной поставки электричества.

“Три прошедших выходных отметились снижением уровня потребления электроэнергии от того максимального пика, который был в четверг. В частности на выходные в среднем потребление составило 23,5 тыс. мегаватт. При этом энергосистема имеет соответствующий достаточный резерв мощности. На сегодня работают 14 из 15 атомных энергоблоков. Есть соответствующий запас, необходимый резерв в энергосистеме”, - заявил Герман Галущенко.

Министр пообещал, что ни в городах, ни в громадах, ни в районах не будет отключение электроэнергии. Единственным случаем, когда электричество могут отключить – плановые проведения ремонтов электроцентралей компаниями-поставщиками. При этом, Галущенко отметил, что министерство будет следить за тем, чтобы во время проведения ремонтных работ, частные предприятия не оставляли людей без альтернативной подачи электроэнергии. Более того, министр энергетики заявил, что проведение плановых ремонтов недопустимо во время отопительного сезона.

Информация о нехватке электричества в Украине преувеличена. Возможно, ранее растиражированные известия о том, что страна находится на гране веерных отключений и перебоев в поставке электроэнергии является гибридной атакой со стороны олигархов или России, для дестабилизации внутриполитической обстановки.