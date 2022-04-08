Электрификация украинской железной дороги в 21 веке: Ковель-Изов-госграница

А вы знали, что на украинской железной дороге есть участки, где вместо электровозов используются тепловозы, потому что там нет электросетей? Несмотря на то, что ландшафт Украины не имеет труднодоступных для электрификации мест, даже спустя 30 лет независимости государства, ни у кого из предыдущих руководителей УЗ не дошли руки, а может и мысли, до электрификации таких участков.

Лишь с приходом на руководящую должность «Укрзализныци» Владимира Жмака началось движение в этом направлении. В начале октября он рассказал и даже показал «пруфы» того, что процесс пошел. Начался он с участка «Изов-Ковель», длина которого составляет около 100 км. Далее в планах продолжить этот отрезок до Госграницы.

С точки зрения рядового пассажира этот процесс не имеет особого значения – хоть на электричестве, хоть на тепловой тяге – поезд едет, пассажир платит. Но для экономики страны и финансового состояния самой «Укрзализныци» разница колоссальна. Только электрификация 100-километрового участка Ковель-Изов позволит экономить ежегодно около 20 миллионов гривен на тягу. И чем больше таких участков перейдут на электровозы – тем больше удастся сэкономить.

Конкретно в данном случае получится еще и 10 тепловозов перекинуть на другие участки, что существенно повысит интенсивность перевозки грузов и пассажиров. По словам Владимира Жмака годовой экономический эффект от этого составит еще 200 миллионов гривен.

Возникает вопрос: почему раньше никто этого не делал? Может потому что для получения экономии в будущем, сейчас нужно потратить немалые деньги на модернизацию? А бывшее руководство не думало о будущем, т.к. заботилось лишь о наполнении собственных карманов в каждый конкретный момент настоящего времени. И вот, наконец, нашелся тот, кто не побоялся начать большие и долгосрочные изменения для развития украинской железной дороги. Будем следить за этими изменениями дальше, а они, несомненно, будут происходить. В положительную сторону.