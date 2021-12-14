Экспорт электроэнергии может повлиять на внутренний рынок?

20:13 13 Август Киев, Украина

Украинский энергетический рынок перепроизводит электроэнергию, поэтому экспорт станет дополнительным источником заработка, но никак не поможет сбалансировать ситуацию на рынке.

Так считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«Это не сбалансирует внутренний рынок потому, что внутренние проблемы у нас более серьезные и экспорт не поможет. Здесь незначительная часть воздействия в отношении того, что происходит. У нас проблемы с зеленой генерацией, у нас проблемы с разбалансом внутри рынка, поэтому экспорт в данном случае – не панацея. Определенные дополнительные средства будут, но принципиально это на ситуацию не повлияет», – подчеркнул Землянский.

Энергетик уточнил, что украинские атомные электростанции работают без четких ограничений, поэтому сложилась ситуация с перепроизводством, не соответствует уровню потребления.