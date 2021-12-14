Экспорт электроэнергии может повлиять на внутренний рынок?
20:13 13 Август Киев, Украина
Украинский энергетический рынок перепроизводит электроэнергию, поэтому экспорт станет дополнительным источником заработка, но никак не поможет сбалансировать ситуацию на рынке.
Так считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.
«Это не сбалансирует внутренний рынок потому, что внутренние проблемы у нас более серьезные и экспорт не поможет. Здесь незначительная часть воздействия в отношении того, что происходит. У нас проблемы с зеленой генерацией, у нас проблемы с разбалансом внутри рынка, поэтому экспорт в данном случае – не панацея. Определенные дополнительные средства будут, но принципиально это на ситуацию не повлияет», – подчеркнул Землянский.
Энергетик уточнил, что украинские атомные электростанции работают без четких ограничений, поэтому сложилась ситуация с перепроизводством, не соответствует уровню потребления.
«Поэтому экспорт не решит проблему, но это дополнительные средства в бюджет в виде налога. Это поступления в компании, которые будут заниматься экспортом. Кстати, интересно, кто будет этим заниматься. Нам нужен любой экспорт, поскольку у нас избыточные мощности. Также интересно, на каких условиях эту электроэнергию будут брать: на пиковых или в базе. То есть дальше идут технические нюансы, которые имеют важное значение, но на общую картину это не повлияет», – пояснил Валентин Землянский.
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