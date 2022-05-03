Эксперты уже готовы к новой фазе активных боевых действий

Пока еще не видно, чтобы рашисты остановили свое наступление. Тем не менее, представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что новой фазы наступления оккупантов можно будет ожидать в июне-июле текущего года. В тоже время, эксперт подчеркивает важную деталь – “если противнику удастся сохранить силы после наступления на Донбассе”.

Если учесть, что ВСУ не сможет контратаковать без западного вооружения, которое ожидается в ближайшие недели, то, вероятно, у рашистов еще останутся некоторые неизрасходованные силы, для проведения очередной попытки захвата наших территорий. Но необходимо понимать, что силы эти буду еще меньше, чем сгруппированы сейчас на Донбассе и южных областях Украины и значительно меньше, чем были брошены 24 февраля.

Если агрессор объявит мобилизацию, то им вряд ли удастся укомплектовать армию боеспособными силами, так как для обучения новобранцев необходимо несколько месяцев. Кроме того, эти рашисты будут “не обстреляны”, а значит, по силе будут напоминать охотников-любителей с ружьями.

Тем не менее, остается опасность от рашистской артиллерии, которая, к сожалению, уже пристреливается по стратегическим путям перемещения нового западного вооружения.

Провал рашистов очевиден. И если бы не “бункерный”, то агрессор отказался бы от затеи наступать еще в первые дни войны, если бы вообще ее начал. Но, ситуация такова, что хозяин Кремля, будет убивать людей до тех пор, пока сам не умрет. Поэтому, сколь очевидным не был бы провал, дальнейшие попытки захватить Украину будут продолжаться.