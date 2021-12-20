Эксперты о назначении Кравчука руководителем переговорной группы

13:23 03 Август Киев, Украина

Назначение главой переговорной группы по Донбассу экс-президента Украины Леонида Кравчука вызвало бурю эмоций в соцсетях.

«Свадебный генерал» - так окрестили Кравчука многие политики, эксперты и журналисты, так как считают, что в силу преклонного возраста он не сможет полноценно вести переговоры, а будет присутствовать «для галочки».

Предполагается, что реально переговорами будет руководить Алексей Резников, который делал это в последние месяцы, когда делегацию еще формально возглавлял Кучма, но уже отошел от дел.

Представитель ОРДЛО от Киева в ТКГ журналист Денис Казанский считает, что на переговорах в Минске сложно представить "компромиссы" из-за российской позиции.

"Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ - будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, должность главы делегации является номинальной, поскольку "ни разу не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал участия" Кучмы в ТКГ.

Комментируя заявление Кравчука о том, что он будет идти на компромиссы, Казанский напомнил, что Украина в ходе минских переговоров "шла на компромиссы уже не раз": подписала закон об особом статусе Донбасса в 2014 году и имплементировала формулу Штайнмайера осенью 2019 года.

Украинский журналист Роман Шрайк считает, что Кравчук плохой символ для России, поскольку он считается "коммунистом-предателем, развалившим Советский Союз".

Однако такое назначение он не считает "катастрофой-катастрофой", поскольку Кучма последние полгода по сути не занимался ТКГ.

"Всем рулил вице-премьер Алексей Резников. Надеюсь, так и останется, и Кравчук будет "почетным" главой делегации. И вообще, главная угроза отношений с Россией - не в Кравчуке и не в ТКГ, а в стратегии, формирующейся (или нет) на Банковой. Пока неясно, отброшена ли идея "мир любой ценой", - написал он в своем блоге в Telegram.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань также отмечает, что стратегические решения по Донбассу принимаются не в Минске, а в ходе переговоров в нормандском формате или в Офисе президента Украины на Банковой.

"С функциональной точки зрения очевидно, что там должен быть Резников. А с символической - Кравчук, учитывая его связи с Медведчуком - это сейчас неоднозначный символ для нас", - сказал он Радио Свободе.

Он отметил, что Крачук действительно много сделал для Украины, но его позиция "не отличается принципиальностью".

"В 2004 году он сам говорил: "Я вип-агитатор за Януковича". И это было после того, как страна проснулась со сфальсифицированными результатами выборов! То он за Януковича, то он с Медведчуком, то он поддерживает Тимошенко ... К сожалению, он не ведет себя как человек с четкими ценностями.", - сказал эксперт.

Директор Агентства моделирования ситуация Виталий Бала более категоричен. По его словам, заявления Кравчука - это не компромисс, а сдача национальных интересов Украины.

"Кравчука все-таки назначили для того, чтобы он капитуляцию объяснял компромиссами и другими словами. Был же главным идеологом в КПУ (Коммунистическая партия Украины) во времена СССР. Называть черное белым и наоборот действительно имеет большой опыт", - написал эксперт в своем блоге на одном из нововстных сайтов.