Эксперты компании IntSights назвали самое сильное кибергосударство

Современный мир находится в состоянии перманентной войны. Изменились методы этих войн, поэтому для обывателя они не видны. Полем боя в данных сражениях является киберпространство. Одним из новых методов ведения современной войны стали кибератаки, кибершпионаж и прочие кибернетические приемы. Такие войны наносят государствам огромный экономический, политический и социальный ущерб.

Специалисты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай самым сильным кибергосударством мира. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

"Китай взял бразды правления в свои руки как выдающаяся мировая киберсила, <...> способная атаковать и разрушать своих экономических и военных противников, одновременно доминируя над более слабыми странами, которые он стремится контролировать", - указано в отчете.

Отмечается, что китайские хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от США, России и Израиля. Однако вероятно, что именно это и сделало Китай самым могущественным в киберсфере.

"Специалисты отметили резкие различия в тактике, методах и поведении спонсируемых китайским государством кибергруппировок, а также военных и политических групп за последние несколько лет", - сообщила IntSights.

Таким образом, с помощью кибератак Пекин продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность, в связи с чем США считают КНР главной киберугрозой.

Как сообщалось, Минюст США обвинил двух китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса по заказу Министерства госбезопасности Китая.