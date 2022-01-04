Эксперты компании IntSights назвали самое сильное кибергосударство

Современный мир находится в состоянии перманентной войны. Изменились методы этих войн, поэтому для обывателя они не видны. Полем боя в данных сражениях является киберпространство. Одним из новых методов ведения современной войны стали кибератаки, кибершпионаж и прочие кибернетические приемы. Такие войны наносят государствам огромный экономический, политический и социальный ущерб.
Специалисты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай самым сильным кибергосударством мира. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.
Отмечается, что китайские хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от США, России и Израиля. Однако вероятно, что именно это и сделало Китай самым могущественным в киберсфере.
Таким образом, с помощью кибератак Пекин продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность, в связи с чем США считают КНР главной киберугрозой.
Как сообщалось, Минюст США обвинил двух китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса по заказу Министерства госбезопасности Китая.
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