Эксперимент в Финляндии. Озеленение детской площадки - залог сильного иммунитета

Ради того, чтоб укрепить иммунитет своих маленьких воспитанников, работники детских садов Финляндии пошли на эко-эксперимент. Они переделали выложенные плиткой детские площадки в зеленую, усеянную травой территорию для игр.
Когда работники детских садов в Финляндии посадили на игровой площадке лужайку, которая имитирует подлесок и позволили детям ухаживать за посевами в ящиках для растений, разнообразие микробов в кишечнике и на коже маленьких детей стало более здоровым за короткий промежуток времени.
По сравнению с другими городскими детьми, которые играют в стандартных городских детских садах с площадками, которые выложены плиткой и гравием, у трех-, четырех- и пятилетних детей в этих зеленых детских садах в Финляндии наблюдалось повышение Т-клеток и других важных иммунных клеток.
«Мы также обнаружили, что кишечная микробиота детей, которые играли в таких условиях, была похожа на кишечную микробиоту детей, ежедневно посещающих лес», — говорит ученый-эколог Марья Рослунд из Хельсинкского университета.
Когда работники детских садов в Финляндии посадили на игровой площадке лужайку, которая имитирует подлесок и позволили детям ухаживать за посевами в ящиках для растений, разнообразие микробов в кишечнике и на коже маленьких детей стало более здоровым за короткий промежуток времени.
По сравнению с другими городскими детьми, которые играют в стандартных городских детских садах с площадками, которые выложены плиткой и гравием, у трех-, четырех- и пятилетних детей в этих зеленых детских садах в Финляндии наблюдалось повышение Т-клеток и других важных иммунных клеток.
«Мы также обнаружили, что кишечная микробиота детей, которые играли в таких условиях, была похожа на кишечную микробиоту детей, ежедневно посещающих лес», — говорит ученый-эколог Марья Рослунд из Хельсинкского университета.
Предыдущие исследования показали, что раннее посещение зеленых насаждений каким-то образом связано с хорошо функционирующей иммунной системой, но до сих пор не ясно, является ли эта связь причинной или нет.
В рамках этого эксперимента в Финляндии впервые открыто манипулируют городской средой ребенка, а затем проверяют изменения в его микробиоме и, в свою очередь, в иммунной системе ребенка. Хотя результаты не содержат всех ответов, они подтверждают основную идею, а именно, что изменение микробов в окружающей среде может относительно легко повлиять на устойчивый микробиом у детей, помогая их иммунной системе в этом процессе.
Представление о том, что окружающая среда, богатая живыми существами, влияет на наш иммунитет, известно как «гипотеза биоразнообразия». Основываясь на этой гипотезе, утрата биоразнообразия в городских районах может быть, по крайней мере, частично ответственна за недавний рост иммунных заболеваний.
«Результаты этого исследования подтверждают гипотезу биоразнообразия и концепцию о том, что низкое биоразнообразие в современной среде обитания может привести к необразованной иммунной системе и, как следствие, к увеличению распространенности некоторых заболеваний», — пишут авторы.
В исследовании сравнивались микробы окружающей среды, обнаруженные во дворах 10 различных городских детских садов, за которыми ухаживают в общей сложности 75 детей в возрасте от 3 до 5 лет. В некоторых из этих детских садов были стандартные городские дворы из бетона и гравия, в других вывозили детей на природу, а в четырех дворах обновляли траву и лесной подлесок.
В течение следующих 28 дней детям из этих последних четырех детских садов было дано время поиграть в их новом заднем дворе пять раз в неделю.
Когда исследователи протестировали микробиоту их кожи и кишечника до и после испытания, они обнаружили улучшенные результаты по сравнению с первой группой детей, которые играли в детских садах с меньшим количеством зелени в течение того же времени.
Даже за такой короткий срок исследования исследователи обнаружили, что микробы на коже и кишечнике детей, которые регулярно играют в зеленых насаждениях, стала разнообразнее — особенность, которая связана с общим более здоровым иммунитетом .
Их результаты в значительной степени совпали с результатами второй группы детей из детских садов, которые ежедневно выезжали на природу.
Среди детей, которые вышли на улицу, играли в грязи, траве и среди деревьев, увеличение количества микробов, называемых гаммапротеобактериями, увеличивало иммунную защиту кожи, а также увеличивало полезные иммунные выделения в крови и снижало содержание интерлейкинов.
«Это подтверждает предположение, что контакт с природой предотвращает нарушения иммунной системы, такие как аутоиммунные заболевания и аллергии», — говорит Синкконен.
Результаты финских ученых нужно будет проверить серией крупных исследований по всему миру. Авторы признают, что это исследование имеет небольшой размер выборки, обнаруживает только корреляцию и не может объяснить, чем дети занимались вне периоды игр. Тем не менее, положительных изменений оказалось достаточно.
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