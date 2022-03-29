Экс-министр инфраструктуры о состоянии железной дороги в Украине

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил обеспокоенность плохим состоянием железнодорожных сообщений, по его мнению в ремонт полотна необходимо вкладывать больше средств и соответственно необходимо увеличить скорость ремонтных работ.
По его словам, из-за плохого состояния железнодорожных путей скорость движения поездов упала в 2-3 раза ниже норматива. И, как следствие, для перевозки грузов нужно больше вагонов и локомотивов. Кроме того, растет количество аварий на железной дороге.
И.о. члена правления Укрзализныци Роман Черницкий заявил, что в 2021 году компания планирует капитально отремонтировать только 300 км путей. А в нынешнем году план работ не выполнили.
Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что для "Укрзализныци" первоочередными должны быть инвестиции в развитие инфраструктуры и тягу, а не на приобретение вагонов.
В то же время директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк отметил: "Укрзализныця" должна инвестировать в обновление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей чрезвычайно высок, что является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.
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