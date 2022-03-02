Экономика Украины: есть ли альтернатива внешнему кредитованию

17:09 07 Октябрь Киев, Украина

Минфин сообщил, что ухудшения условий внешнего финансирования и рост безработицы, может оказать существенный шок для экономики.

Эксперт по экономике Андрей Блинов отметил, что при худшем сценарии Украине нужно найти 500-600 млрд грн для финансирования и обслуживания внутреннего долга, если сотрудничество с международными кредиторами окажется под угрозой.

«Этот документ (отчет Минфина об угрозах экономике – ред.) включает много аспектов, которые будут влиять на бюджетную политику до 2023 года. Это очень хорошо, что Министерство финансов возвращается к идее среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования и, соответственно, оценивает, какие ресурсы будут в государственной экономике, в государственных корпорациях, так и с точки зрения заимствований. К сожалению, заимствования составляют большую долю в нашем бюджете, и если посчитать выплаты по процентам и по телу, то можно выходить на то, что почти 60% расходов финансируется за счет кредитов. Это - самый влиятельный фактор государственного бюджета, но в целом, понятно, что ситуация является сложной и соответствует стратегии государственного долга, которая принята», - сказал Блинов.

Эксперт отметил, что пока нет четкого понимания, каким образом будет соотноситься стратегия управления государственным долгом с тенденцией, которые намечены в отчете.

«Одним из рисков действительно является сотрудничество с международными организациями. Минфин об этом прямо не пишет, но эта дилемма по тексту отчета просматривается - Минфин планировал переходить в гривневый долг, но после начала пандемии и резкого увеличения текущего дефицита бюджета, было принято решение закрывать инфляционный разрыв именно с помощью международного финансирования. То есть, кредитов от международных организаций и, соответственно, - в долларах, евро или другой валюте, что не заставляет эмитировать гривну», - сказал Блинов.

Блинов отметил, что в контексте создания бюджета на 2021 год, риском является то, что Украине с текущим дефицитом бюджета, придется искать 500-600 млрд грн для финансирования и обслуживания внутреннего долга.

«Это большие средства, потому что если их перечислить в доллары, то это сумма примерно в 20 миллиардов долларов в год и, соответственно, источники такого финансирования - очень дискуссионные. Минфин предложил в бюджете на следующий год позицию в 549 миллиардов гривен финансировать через заимствования внутреннего государственного долга и относительного этого многие специалисты озвучивали свою критики. Потому что ресурс рынка сегодня находится на уровне 300-350 миллиардов гривен», - пояснил Блинов.

Блинов отметил, что исходя из этого, сотрудничество с МВФ, в частности, второй транш помощи, остается для Украины определяющим.