Экономика рф: чудовище под названием россия ранено, но не убито

Возникает ряд вопросов. Являются ли санкции достаточно действенными? Могут ли они заставить Россию отступить, даже если их максимально усилить? Сколько времени и какие дополнительные ограничения нужны для достижения необходимого Украине результата?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует провести определенный экономический анализ. Поскольку ситуация нестандартная и беспрецедентная, то для точности оценок следует анализировать исключительно на основе статистических данных. На сегодняшний день уже опубликованы значения ряда показателей экономики России за март. Также доступны для анализа финансовые показатели, публикуемые на ежедневной или еженедельной основе. Этой информации достаточно, чтобы сформировать комплексное представление об развивающихся в России экономических тенденциях под влиянием введенных против нее санкций.

В целях анализа разделим экономику на 5 сфер – производство, потребление, внешнеэкономическая деятельность, финансовый сектор и бюджетная сфера.

Производство

Данных по ВВП России пока нет. Но направление развития ситуации можно оценить по показателю СМИ (purchasing managers' index). Он отображает результаты опроса 300 компаний о том, растут или спадают их занятость, объем заказов, запасы и цены на продукцию. За март составленный РМИ для россии составил 37,7 (индекс может набирать значения от 0 до 100, значение 50 обозначает нулевые изменения). Это означает, что треть российского бизнеса увеличила объемы деятельности, а от трети до двух – зафиксировали сокращение. Это кризисный уровень, хотя в разгар коронакризиса в апреле 2020 года он был ниже (13,9). Следует учитывать, что речь идет не о типичном кризисе совокупного спроса, а об отказе иностранных поставщиков или производителей работать в России и России, то есть о кризисе предложения в результате изоляции.. Поэтому этот кризис будет иметь другие первичные последствия, чем типичный экономический кризис.

По данным исследователей Йельского университета, на сегодняшний день более 750 иностранных компаний полностью остановили, приостановили или сокращают деятельность в России. К концу марта, когда опубликовали СМИ, их было гораздо меньше. Поэтому за апрель мы увидим еще более масштабное падение деловой активности.

Чего можно ждать от этой тенденции? Технологический уровень российской экономики упадет. Кремль взялся национализировать активы компаний, принявших решение о выходе из России. Но без их руководства, технологий, ввезенных комплектующих, все это будет деградировать или перестанет работать в перспективе от месяца (когда закончатся запасы сырья) до года (когда деятельность бездарного нового руководства начнет регулярно создавать производственные катастрофы).

Можно предположить, что технологический уровень русской экономики откатится к моменту распада СССР, экономика которого была замкнута. Но за последние 20 лет Россия активно интегрировалась в глобальные производственные цепочки.. Ставка была не на то, чтобы самим что-то изобрести, чему-то научиться, перенять опыт, а чтобы на миллиарды нефтедолларов привести в России иностранцев, которые все будут производить сами. Поэтому россия стала очень зависима от импорта и неудивительно, что ей приходится останавливать даже такие чисто российские заводы, как ВАЗ или КАМАЗ

Самый важный для Украины результат этой зависимости – россия не сможет производить часть оружия и вооружения, производство которых зависит от иностранных комплектующих. Трудно сказать, о каких именно видах идет речь и насколько это важно для боеспособности РФ.. Но можно предположить, что в какой-то момент в войне против Украины кремль расконсервирует советские запасы и станет массово применять устаревшие образцы. Возможно, в этом случае украинской армии станет легче.

кремль будет делать отчаянные попытки купить все необходимое на стороне, например в Китае, наладив необходимую для этого логистику. Возможно, на определенном этапе речь пойдет и о поставках оружия. Здесь все зависит от действий США и ЕС с целью убедить любые третьи страны, от малых до больших, не пытаться помогать России обходить санкции. Готовиться к этому нужно уже сейчас. В долгосрочном периоде блокирование попыток кремля обходить санкции будет определяющим в достижении цели отбросить технологический уровень российской экономики на 30 лет назад. Если предполагать, что нынешняя война завершится временным перемирием, после которого стороны пойдут готовиться к новому раунду (на данный момент этот сценарий видится очень вероятным, так как, на первый взгляд, ни у одной из сторон нет достаточно средств, чтобы полностью достичь своих целей) , то низкий технологический уровень экономики России, законсервированный ее изоляцией на долгие годы (при указанном сценарии такая консервация будет практически неотвратимой, по крайней мере со стороны Запада), - это главный внешний залог полной стратегической победы Украины. Если при этом мы еще и сможем быстро развить экономику внутри, то победа нам гарантирована.

Закрытые производства – это уволенные работники, которые не будут получать зарплату и не смогут тратить ее на товары и услуги, доступные в экономике. Следовательно, закрытие иностранных компаний и отсутствие импорта придут не сами, а вместе с волной безработицы. Это произойдет в перспективе 1-3 месяца. Учитывая, что некоторое время люди будут тратить сбережения, последствия для совокупного спроса полностью проявятся где-то в начале лета.

Потребление

Данных по потреблению пока нет, но есть несколько показательных индикаторов. По данным Росстата, за март в России цены потребителей выросли на 7,6%.. Это максимальное значение после кризиса, вызванного дефолтом 1998 года: тогда за сентябрь месяц цены выросли на 38%, а дальше увеличивались на 4-12% в месяц еще в течение двух кварталов. Для сравнения: на кризис 2008-09 годов потребительские цены в России почти никак не отреагировали, а в результате санкций, введенных после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, они росли в максимуме на 3,85% в январе 2015-го.

Формально это позволяет представителям руководства России утверждать, что нынешний экономический кризис самый большой со времен того дефолта. Но есть один нюанс. Тогда товары массово не исчезали из магазинов полок, а сейчас исчезают. Технически это означает, что имеющийся показатель инфляции не полностью отражает ситуацию. Ибо для его расчета нужно разделить цену на определенный товар на конец марта на его цену на начало марта.. Поскольку к концу марта товара уже не было, то, скорее всего, его просто выбрасывали из расчетного набора, а не присваивали ему максимально высокую цену (например, на практике цены на продукцию Макдональдс зашкаливали). Поэтому приведенный показатель инфляции показывает, насколько подорожали товары, которые еще продаются в России. Но это совсем ничего не говорит о том, какой части из потребительского набора уже нет на полках тамошних магазинов.. Некоторые исследователи говорят, что 40% потребительского набора в России – это импортные товары. Большинству из них уже не будет, а когда (если) появятся после налаживания серых каналов поставки, то будут на десятки-сотни процентов дороже, чем до войны.

Поэтому, если анализировать качественно, а не количественно, то нынешняя ситуация хуже для рядовых россиян, чем была в 1998 году. Тогда скачок цен отразил процесс адаптации экономической системы к новым реалиям с помощью рыночного механизма цен.. Товары стали более дорогими, но физически остались доступны. Теперь цены вроде бы выросли медленнее, но многих товаров нет. Это приводит к страданию потребителей: от тех, кому критически необходимы определенные товары, например лекарства, до тех, которые вынуждены отказываться от устоявшихся привычек, например чашки кофе или гамбургера определенной марки.

Реакция на дефицит разделит российское общество на три сегмента: простые россияне, средний класс и богатые.. Первая категория – простые россияне еще с советских времен привыкли к дефициту. Особенно живущие в глубинке. При СССР не было товаров, а теперь, до войны не было работы (максимальный уровень занятости, достигнутый в 2016 году, был ниже, чем в момент распада СССР), поэтому не было за что купить имеющиеся товары. Так что нынешние ограничения они переживут без чрезмерных страданий, а пропаганда и угроза репрессий им в этом помогут. Вторая категория – условный средний класс, выращенный за последние 20 лет, в котором доминируют москвичи и питерцы. Эти люди уже успели привыкнуть к хорошей жизни. И если старшее поколение как-то может толеровать дефицит, потому что помнит советские времена и бурные 1990-е, то молодежь ничего этого не понимает и не готова принять, поэтому массово эмигрирует в соседние страны. Парадокс состоит в том, что именно этот средний класс – это единственная социальная база потенциального социального протеста. Именно на нее надеются на Западе, когда говорят о действенности санкций.. Однако сейчас часть этих людей эмигрирует, другую часть запугают, а остальных окажется мало, чтобы противостоять ста сорока миллионам зомбированных пропагандой «патриотов россии». Путин очень хорошо использует нынешний экономический кризис, чтобы уничтожить социальную базу протеста. Безусловно, это негативное последствие санкций. Третья категория – богачи. Они не испытают дефицита, а будут все по-прежнему. Пока толстый засохнет, худой сдохнет. Пока россия жива, ее класс богачей не будет отказывать себе ни в чем. Ниже станет ясно, что при определенных условиях он будет концентрировать в своих руках даже больший финансовый ресурс, чем до войны. Единственная проблема для русских богачей – изоляция, невозможность привычно ездить на Запад, учить и лечить там свои семьи. Это ощутимая проблема, но совершенно неочевидно, что она может спровоцировать дворцовый переворот в кремле, так как путешествовать можно и во многие относительно развитые страны Азии. Именно это мы сейчас наблюдаем в ОАЭ, впоследствии стран, куда будут летать российские богачи, станет больше.

Еще один важный показатель – первоначальные регистрации автомобилей. По данным Ассоциации европейских бизнесов в России (АЭВ), в марте в РФ было зарегистрировано 55,1 тыс.. автомобилей, что на 52% меньше, чем в феврале и на 63% меньше, чем годом ранее. Это при том, что, вероятно, в марте был ажиотажный спрос на автомобили, обусловленный мрачными перспективами рубля и банковских вкладов, заставлявших россиян переводить сбережения в материальную форму. Вероятно, в большинстве автосалонов в марте закончились запасы, которые уже не будут пополняться ни по производству, ни по импорту (по крайней мере, что касается официального импорта). Учитывая, что Россия разрешила производство автомобилей Евро-0, страна готовится к отмотке автомобильной отрасли на 30 лет назад. путин так сильно цепляется за прошлое, что возвращает туда целые отрасли экономики.

Внешнеэкономическая деятельность

Основной показатель внешнеэкономической деятельности, на который следует обратить внимание, – это счет текущих операций России, то есть количество валюты, поступающей в страну от экономической (не финансовой) деятельности. По оценкам Банка России, в первом квартале 2022 года баланс счета текущих операций России составил $58,2 млрд, что на 25% больше, чем кварталом ранее и на 159% больше, чем год назад. Почему так много? Причины три. Во-первых, падение импорта. Оно плохо для экономики, но хорошо для платежного баланса. По оценкам некоторых экономистов, в марте падение товарного импорта в РФ достигало 60%, хотя окончательной статистики пока нет (оценка Банка россии импорта за весь первый квартал указывает на его рост на 14% год к году). Во-вторых, высокие цены на энергоносители. В-третьих, сохранение достаточно высоких объемов экспорта, прежде всего нефти, нефтепродуктов и природного газа. Два последних фактора обусловили увеличение поступлений от экспорта в первом квартале на 50% год к году, по оценкам Банка России.

Экспорт энергоносителей – это ключевой фактор. В прошлом году россия вывезла нефти, нефтепродукты и природный газ на $244 млрд. При этом баланс счета текущих операций за весь 2021 год составил $122 млрд.. То есть сокращение поступлений от экспорта энергоносителей только наполовину способно принципиально изменить пропорции платежного баланса, создавая реальные угрозы рублю и внешней торговле РФ. А пока этого нет, Россия будет получать огромные валютные поступления, на которые будет покупать все, что ей необходимо, даже если для этого придется организовать подпольные поставки.

Для сравнения: при таком размере баланса текущих операций, который РФ получила в первом квартале, кремль сможет полностью погасить внешний долг (государственный, банковский и корпоративный) за два года, а федеральный – за менее полугода. То есть все разговоры о дефолте россии – это ни о чем. Во-первых, при нынешнем состоянии платежного баланса дефолт возможен только если кремль сам его целенаправленно допустит в ответ на «недружественные» действия США и ЕС. Во-вторых, даже если он и наступит, то этот факт никак не отразится на российской экономике. Ведь экономический кризис, обусловленный санкциями и ограничениями, начался до его возможного оглашения и станет для него не следствием, а причиной. Это означает, что дополнительный негатив для экономики от объявления будет минимальным.

Поэтому пока Россия получает огромные валютные поступления, кремль будет чувствовать себя уверенно в экономическом плане. Такого количества валюты достаточно, чтобы продолжать войну до бесконечности и покупать все необходимое вооружение на стороне, если возможности внутренней экономики окажутся ограниченными. Когда говорят о замораживании золото-валютных резервов Банка России, то это приятно, но благодаря положительному притоку валюты кремль может поставить этот вопрос на паузу и в случае необходимости обменивать нефть и газ на оружие в Индии или Китае без необходимости использовать старые резервы.

Аналогичная ситуация с курсом рубля. На сегодняшний день рубль дороже, чем в последний день перед войной. Горе-аналитики утверждают, что сейчас этот показатель ничего не показывает, потому что не является рыночным. Как раз он все отлично показывает. В ответ на санкции Банк России ввел драконовские ограничения на валютном рынке, существенно сократив реальный внутренний спрос на валюту. Более того, сейчас кремль вплотную приблизился к тому, чтобы не платить по внешним обязательствам – это еще один фактор экономии валюты. Ну, и о положительном балансе счета текущих операций написано выше. В итоге имеем, что предложение валюты в России выросло, спрос уменьшился, образовался профицит, толкающий рубль к укреплению. Это простая экономика. Курс рубля это отражает. Важно то, что этот профицит максимально сконцентрирован в руках кремля, который радуется тому, что будет еще больше финансовых возможностей вести войну в Украине. Пока такая ситуация будет сохраняться, рубль будет дорогим, а Путин даже на секунду не усомнится в том, чтобы воевать в Украине до полного достижения целей.

Банковский сектор

После начала войны и введения санкций в банковской системе России произошла заметная паника, во время которой население пыталось снять средства со своих счетов и потратить их на те товары, которые еще были доступны на тот момент. Но Банк России сработал эффективно: резко повысил учетную ставку, ввел драконовские ограничения для населения, а также предоставил банкам достаточно рефинансирования (за февраль обязательства кредитных организаций перед центробанком России выросли 3,4 до 12,2 млрд рублей). Поэтому паника быстро стихла. В итоге, по данным Банка России, за март вклады физических лиц уменьшились всего на 0,7% (-2,3% в январе – кто-то знал уже тогда, -3,5% в феврале); вклады юридических лиц практически не изменились, как и кредиты физическим лицам, а кредиты юридическим лицам снизились всего на 0,3% (в феврале выросли на 2,4%). Таким образом, на сегодняшний день острую фазу банковского кризиса в России можно считать исчерпанной.

А что дальше? Еще некоторое время у российских банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью. На это указывают остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России. После начала войны они в среднем составляют 1,0–1,5 трлн рублей, хотя в прошлом году колебались в диапазоне 2–4 трлн рублей. Эту проблему Банк России легко преодолел бы сам с помощью рефинансирования. Впрочем, огромный приток валюты из-за границы, который будет центробанк обменивать резидентам на рубли, приведет к тому, что ликвидность российских банков будет постоянно пополняться через валютный канал. Поэтому они очень быстро выйдут из кризиса, если градус санкций не изменится.

В перспективе нескольких кварталов состоятся более интересные процессы. Их аналоги можно найти в экономике СССР. Поскольку совокупное предложение товаров и услуг упадет, а население на первых порах будет иметь деньги (речь идет о сбережениях), то экономика станет более монополизированной, цены на товары и услуги возрастут, а это значит, что доля зарплаты в себестоимости производимой в россии продукции снизится, зато доля доходов вырастет. Значит, владельцы бизнесов, а это, прежде всего, приближенные к пути олигархи, сконцентрируют в своих руках больше ресурсов как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. Если российским банкам не перекрыть доступ к системе SWIFT, то вскоре они будут «трещать» от денег олигархов.. В то же время часть среднего класса, которой, несмотря на все, удастся сохранить приличный уровень доходов, не будет на что их тратить и вероятно увеличит уровень своих сбережений, которые прямо (через банковские депозиты) или опосредованно (через фондовый рынок или гособлигации) будут усиливать банковский сектор и бюджет.

Поэтому следует сказать, что нынешний уровень санкций не представляет никакой угрозы российскому банковскому сектору. Это может показаться довольно странным, но поскольку россияне очень туги на самостоятельную предпринимательскую инициативу и инвестирование, спрос на деньги для инвестиций значительно снизится, а при достаточно высоком предложении денег их стоимость может упасть. Итак, в итоге в России мы еще можем увидеть падение процентных ставок, полностью идущее в разрез с тем, чего бы мы хотели и ожидали от санкций.. Пусть никого не удивляет, что если не будет нефтяного эмбарго и полного отключения российских банков от системы SWIFT, то финансовый сектор России будет процветать и превратится в еще один мощный столб консолидации ресурса и финансирование агрессии кремля, потому что за деньги олигархов и среднего класса начнет регулярно выкупать государственные облигации России (других финансовых инструментов будет мало), средства от размещения которых прямо пойдут на финансирование войны. Для Украины это буквально ужасающий сценарий. Без всяких преувеличений.

Бюджетная сфера

Перед анализом государственных финансов нужно заметить, что до войны каждый второй год российский бюджет был профицитным, а при нынешних ценах на энергоносители в мирное время этот профицит был бы очень солидным, кратным десяткам миллиардов долларов.. Даже если предположить, что россия полностью перестанет производить оружие, а только будет покупать его у Индии или Китая, то у него для этого доступны суммы, в разы превышающие то, о чем идет речь по поводу расходов Украины.

Актуальных данных по бюджету России еще нет, но есть несколько показателей, которые дают возможность понять ситуацию. Во-первых, за февраль бюджетный профицит составил 413 млрд рублей, тогда как год назад было зафиксировано дефицит 536 млрд рублей. Почти триллион рублей разницы чисто благодаря экспорту энергоносителей! Во-вторых, в 2019 году, к началу коронакризиса нефтегазовые доходы составляли 39% поступлений в федеральный бюджет РФ, а тогда цена на нефть была в полтора раза ниже, чем сейчас. В-третьих, в 2019 году расходы на общегосударственные функции, оборону, безопасность, правоохранительную деятельность и средства массовой информации составили 36% расходов федерального бюджета. Это именно те статьи, от финансирования которых зависит способность кремля воевать в Украине и закрывать рот всем, кто не согласен, в России. Все остальное можно заморозить, так что запас прочности в России огромен.. Даже если предположить, что российский бюджет будет лишен нефтегазовых доходов полностью, то этим ключевым статьям расходов все равно ничего не будет угрожать, потому что это незыблемые столбы путинского режима. Наличие обильных возможностей привлекать необходимые финансовые ресурсы по внешней торговле и банковскому сектору делает финансовую основу российской агрессии и их проявление в федеральном бюджете чрезвычайно крепкими. Нельзя сказать, что с этим невозможно ничего сделать. Но мощность санкций должна возрасти в разы.

Следовательно, санкции Запада действительно сильны и беспрецедентны. Но могут ли они отказать путину от войны в Украине? Нет. Помогут ли они победить Украине, если сохранится в нынешнем виде? Нет. Могут ли они ослабить экономику России так, чтобы это было критично для ее боеспособности? Нет. Напротив, они усиливают режим путина, обеспечивая ему концентрацию еще большего финансового ресурса, который можно потратить на ведение войны. В таком ракурсе санкции видятся как сильный удар Запада вслепую: вроде бы что-то делают, а результата нет. Отсюда следует, что либо санкции нужно усиливать, либо их нужно привязывать к конкретным реальным целям, которые помогут Украине выстоять и победить. И каждый день бездействия Запада – это действительно успешная работа в пользу кремля, цена которой – человеческие жизни.