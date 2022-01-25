Экономический блок правительства не справился с задачами?

17:59 09 Сентябрь Киев, Украина

Все чаще обсуждается необходимость смены правительства экономического блока, действительно ли для этого есть основания?

Своим мнением поделилась народный депутат Украины IХ созыва Виктория Гриб



"Действительно, в последнее время ведутся разговоры о возможных кадровых перестановках в экономическом блоке. Совсем недавно об этом говорили и Стефанчук и Арахамия. Но с одной правильной оговоркой. Во-первых, всё будет зависеть от того, в каком виде в Раду внесут бюджет. Это немаловажный фактор. А во-вторых, судить нужно по результатам работы.



Я бы не была столь категорична, и не утверждала, что правительство с чем-то не справляется. Оно работает всего полгода. И, согласитесь, это не самые легкие полгода в жизни страны. Мировая экономика скована коронавирусом. Он накладывает серьезный отпечаток на действия власти.



Поэтому еще раз подчеркну – руководителя любого ведомства нужно оценивать по результатам. Сперва целесообразно заслушать отчет о работе, узнать о дальнейших планах, проанализировать, насколько эффективна их нынешняя работа - и только после этого принимать какие-то кадровые решения".