Экономическая стратегия до 2030 года: что нужно учесть

13:33 23 октября Киев, Украина

В скором времени правительство обнародует результаты государственного аудита, на основании которого подготовят экономическую стратегию до 2030 года.

Экономист Владимир Сиденко отметил, что при долгосрочном планировании правительство должно учесть вызовы глобального потепления и технологические достижения, чтобы приспособить внутренние рынки к мировой экономике.

«Что касается стратегических документов — у нас нет программ долгосрочного развития. Проблема не в их отсутствии, а в том, что нет стратегического поведения у тех, кто принимает решения, как в сфере государственного управления, так и бизнеса. Кроме того, неспособность видеть перспективные проблемы, нежелание анализировать современные тренды является очень слабым местом всей нашей системы управления», — пояснил эксперт.

Сиденко отметил, что процесс подготовки стратегии до 2030 года должен проходить с привлечением экспертного и общественного обсуждения.

«В первую очередь, речь идет о том, что мы должны учесть вызовы, которые существуют: это изменения климата, которые требуют введения серьезной политики адаптации и структурных изменений экономики. Во-вторых, есть новая технологическая революция: должно быть учтено развитие средств коммуникации и технологий, достижения в биотехнологиях, материалах. Это также приведет к кардинальному изменению бизнес-моделей, до исчезновения или перестройки целых отраслей. Это означает, что одни рынки будут очень быстро развиваться, а другие исчезнут вовсе. Нас могут ждать очень серьезные проблемы в процессе адаптации украинской экономики к мировым вызовам», — сказал Сиденко.

Сиденко подчеркнул, что в стратегическом планировании экономической деятельности государства на долгосрочную перспективу, надо учитывать современные тренды и угрозы.