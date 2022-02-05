Экологический коллапс

Оккупационные войска РФ активно присоединились к власти Крыма в деле уничтожения экологических богатств многострадального полуострова. Теперь экологическая катастрофа угрожает Севастополю. Неизвестные захватили часть Казачьей бухты для разборки списанных кораблей Черноморского флота на металлолом. Жители протестуют против уничтожения дикого пляжа и загрязнения бухты.

Две недели назад в районе Казачьей бухты, где находится несколько военных частей, около танкового полигона начали свозить оборудования для распила больших конструкций на металлолом. Затем появился экскаватор, который начал разрывать прибрежную линию и углублять дно. Работы в море велись несмотря на то, что Казачья бухта - место обитания краснокнижных каменных крабов и креветок. Наконец, в бухту отбуксировали списан малый ракетный корабль «Мираж», а затем - противолодочный корабль «Владимирец». Территорию, на которой еще совсем недавно был пляж, начали ограждать забором.

28 апреля жители обнаружили в акватории Казачьей бухты на поверхности воды характерные загрязнения в виде мазутных пятен и пленку нефти. 250 человек из числа местных подписали коллективное обращение к губернатору, в Севприроднадзор, в Росприроднадзор Азово-Черноморского бассейна, в прокуратуру города, Ростехнадзор и Законодательное собрание с просьбой остановить работы.

29 апреля группа жителей и журналисты севастопольского телеканала НТС отправились узнавать, кто же занимается распилом кораблей. Их остановил мужчина лет сорока, который начал ругаться и говорить, что у него «есть разрешение от командующего частью и ФСБ». Когда жители с журналистами подошли ближе к кораблям, неизвестный и его люди начали толкать журналистов. Чуть позже подошел заместитель командующего 810-й бригады морской пехоты Ян Суханов. Он заявил, что через два дня корабли пойдут. Но ни военные, ни рабочие так и не показали жителям никаких разрешительных документов. Также не назвали компанию, которая занималась обработки судов.

Местные подозревают, что работы ведут компании «Транслом» та «Метлом», недавно из-за жалоб жителей выгнали с другой севастопольской бухты - Стрелецкой. Военная прокуратура Черноморского флота совместно с СЭС Минобороны выявили многочисленные нарушения в работе этих предприятий, вплоть до отсутствия лицензий. В Стрелецкой бухте эти компании допустили разлив нефтепродуктов, после чего оттуда их «попросили».

В военных в Севастополе в принципе достаточно сложные отношения с экологией. После «крымской весны» город Севастополь начали «накачивать» федеральными деньгами, развернулось масштабное строительство как жилья, так и инфраструктурных объектов. Стало непонятно, куда девать тысячи тонн отходов? Собственного полигона в Севастополя нет, поэтому горы мусора начали нелегально складировать на территории воинских частей. Военная специфика - главная в севастопольском мусорном коллапсе. Грузовики с мусором засыпают отходами живописные места города: урочище Ласпи, лесополосы, окрестности побережья Фиолента и окрестности многочисленных садовых обществ.

Чиновники регионального правительства, депутаты, общественники и журналисты, которые фиксируют нарушения, задерживаются вооруженными людьми в камуфляже. Их часами держат под прицелом, выясняя: экозащитник это или шпионы? Теперь местные жители подозревают военнослужащих и в загрязнении бухт.

Как сообщил представитель Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов, который выезжал на место 30 апреля, в Казачьей бухте сейчас ведется строительство технической базы для утилизации кораблей как на суше, так и в акватории. По его словам, деятельность компании «явно не может быть законной». Во-первых, потому, что для получения лицензии для утилизации судов необходимо указывать существующие мощности, которые в Казачьей бухте только готовятся. Во-вторых, по мнению Гасанова, при подготовке к утилизации не были выполнены требования экологической безопасности. В-третьих, когда представитель компании говорит о том, что работы проходят на территории военной части - это неправда: все акватории Севастополя находятся в собственности города и не могут быть переданы Минобороны или другим ведомствам. К тому же на территории Минобороны невозможна как хозяйственная деятельность частных структур, так и передача им земельных участков, подведомственных военным и ведение на них коммерческой деятельности.

Несмотря на такую «невозможность», по состоянию на 3 мая утилизация кораблей в Казачьей бухте не только не остановлена, а, наоборот, набирает обороты. Работает техника, территорию у моря огородили колючей проволокой, местные жители вместо того, чтобы отдыхать на майские праздники, каждый день проверяют, остановлены или работы. Несмотря на всю активность в соцсетях и обращения простых людей, к жителям не приехали, чтобы разобраться в ситуации, ни депутаты-муниципалы, ни мажоритарщик от Законодательного собрания, ни представители регионального правительства.

И это не удивительно. Оккупационному правительству нет дела до того, что он оставит после себя. Кремль на своей территории не может навести порядок. А на «украденном» в суверенной страны полуострове захватническая власти и вовсе не ставит перед собой задач по «сохранению и произведению». А только - по «разворовыванию и истощению». И это ей, к сожалению, удается очень хорошо.