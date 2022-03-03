Единое авиационное пространство с ЕС: перспективы для Украины

16:59 08 Октябрь Киев, Украина

Правительство готово подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом , это откроет новые возможности для Украины.

О преимуществах соглашения рассказала аналитик ОО "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

"Смысл этого соглашения в том, чтобы то законодательство в сфере авиации, которое есть в Европейском союзе, было принято в Украине. Чтобы у нас была общая единая законодательная база", - отметила она.

По ее словам, соглашение позволяет либерализовать рынки в сфере авиаперевозок.

"То есть на наш рынок смогли бы легче зайти иностранные компании, а наши украинские компании могли бы пользоваться большей свободой в рамках авиационного пространства ЕС. Это позволит повысить предложение на рынке авиаперевозок. В результате, за счет увеличения перелетов в Украине, возможно будут снижаться и цены на авиабилеты", - отметила аналитик.

Он также добавил, что такая возможность будет при условии стабилизации ситуации после пандемии.