15:01 25 декабря Киев, Украина

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит, бывший министр культуры и доктор исторических наук Владимир Мединский. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, работа над новым учебником будет идти около года, делать его будут не с нуля.

Уже сейчас существует музей в России, где россиянам рассказывают об их предках, которые брали свое начало из орды и, “на самом деле”, были “русскими”. Но это более глубинная история, которая не даст ответа россиянам, за что они идут воевать и почему “весь мир хочет уничтожить Россию”. Куда важнее научить подрастающее поколение истории, в которую верит Путин, где “россияне - арийцы”, “все люди на Западе - враги”, “деды воевали – настоящие супергерои, чьи подвиги необходимо чтить и повторять, чтобы не было стыдно”. Очевидно, что все это будет написано в новом учебнике “истории”, в той или иной форме.

Скорее всего, по этой книге станут учить детей до тех пор, пока в стране остается путинизм. Вопрос заключается в том, уберут ли ее после ликвидации Путина, либо оставят в школьной программе на долгое время? Если хоть одно поколение россияне вырастит изучая бред сумасшедшего диктатора, представленного как историю, то мы можем столкнуться с последователями Путина даже после его смерти.