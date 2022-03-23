Двое погибших воинов. Мнение командующего ООС о военной политике РФ
10:48 30 октября Киев, Украина
Двое погибших и двое раненных бойцов, такие потери понесли ВСУ в результате прицельного обстрела РФ
украинских позиций.
Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев
выразил соболезнование семьям погибших и заявил, что действия российских оккупантов говорят о целенаправленном срыве договоренностей о мире.
Он сообщил, что боевики нагло вели прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе Водяного Донецкой области.
"С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира", – подчеркнул Наев.
Командующий ОС добавил, что украинские военные дали адекватный ответ обстрелу и "заставили российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины".
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