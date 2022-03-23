Двое погибших воинов. Мнение командующего ООС о военной политике РФ



Он сообщил, что боевики нагло вели прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе Водяного Донецкой области.

"С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира", – подчеркнул Наев.