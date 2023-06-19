Две стороны одной медали

20:35 18 июня Киев, Украина

Путин, на встрече с z-военкорами сказал, что наступление ВСУ продолжается, но “никаких успехов не принесло”. В свою очередь, Минобороны РФ показало видео с уничтоженной украинской техникой, отметив это как успех для себя.

При этом, главный после Украины оппонент “паркетных” российских генералов Пригожин заявил, что ВСУ “действуют грамотно”, хотя и не спешат, а уничтоженное количество техники является “обычными боевыми потерями”. Еще один “рассерженный патриот” Гиркин, успел обрадоваться медленному продвижению украинских защитников, но после встречи Путина с военкорами “приуныл”, ведь вновь осознал, что ничего в головах российских управителей не поменялось.

Конечно, в России все СМИ подконтрольны и фривольность одних не означает, что они “независимы”. Тем не менее, информационный хаос, а также сам факт встречи с военкорами агрессора показывает насколько расшатанной стала система пропаганды. Пока одни, такие как Пригожин, имея собственный силовой ресурс и благосклонность Путина, а возможно уже не контролируемые им, могут себе позволить говорить в угодном для них русле, то другие, такие как военкоры, неподконтрольные федеральным СМИ каналы информации, должны соответствовать политике партии. Поэтому Путин для них озвучил основные нарративы, чтобы они работали в едином направлении с официальной роспропагандой, а не пытались говорить правду, повторять за Пригожиным и “рассерженными патриотами”, излагать собственные мысли.

Поэтому, о реальных результатах наступления ВСУ будет известно из официальных источников информации, но уж точно не со стороны противника, чтобы эта сторона или даже стороны не говорили. Но стоит отметить, что подобный хаос в информационном поле врага также является частью стратегии наступления.