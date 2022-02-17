Думский паноктикум

15:04 23 Май Киев, Украина

Власть Кремля раз за разом повторяет тезис о том, что качественный состав Думы нужно менять. Власти нужны профессионалы. Но накануне выборов в Госдуму, рассматривая списки возможных кандидатов от провластных политических сил складывается впечатление, что состав новой Думы будет избираться исходя из рейтингов скандальных телешоу. Ведь именно в постановке и участия в таких шоу будущие возможные избранники прежде всего и являются профессионалами.

С «новыми» лицами тоже есть определенный дефицит. Ходят слухи, что патриарх Кирилл лично отстаивает «сохранение» в Госдуме вице-спикера Петра Толстого. Кроме лоббирование интересов РПЦ, этот бывший телеведущий успел стать «лицом России» в Парламентской ассамблее Совета Европы. Причем «лицом» достаточно неоднозначным. Теперь к нему может добавиться еще один телеведущий с «яркой» репутацией - Сергей Михеев. Многие помнят, как это в прошлом политолог и политтехнолог побил в эфире российского ТВ иностранного эксперта. "ТВ Центр" вынужден был отменить выход этой программы. Михеев, что называется, возвращается к корням. Его политическая деятельность начиналась в рамках националистического «Конгресса русских общин», а теперь он пойдет на выборы в составе «прилепинського» крыла «Справедливой России - За правду».

Еще одним депутатом готовится стать собственно сам Захар Прилепин с «рода сыновей боярских». Тот самый «писатель с оружием в руках», который так любит рассказывать, как воевал в Донбассе. Антисемит, ксенофоб и неосталинисты. «Расстроился невежеству и подлости, невозможных у русского писателя», - отметил, в частности, после прочтения прилепинськои книги «Письма Сталину» доктор искусствоведения, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой. В 2021 году Прилепин активно предлагал Кремлю свою «гвардию» как инструмент для борьбы с оппозицией.

Вместе с ними баллотируется и еще один писатель - Николай Стариков. Сталинист, гомофоб и автор многочисленных статей и книг по разным отраслям знаний - от экономики до геополитики, которые критиковались многими представителями профильных наук по лженаучности. Газета «Коммерсант-Власть» номинировала Старикова на конкурс высказываний «Лизость к телу-2010» из-за его высказываний о Владимире Путине: «Так уж решило провидение, что на сложном участке нашей истории у руля оказался Путин. И как бы к нему не относиться, сегодня именно он удерживает страну от хаоса. Именно поэтому он не должен идти. Именно поэтому Путин обязан остаться », - пишет Стариков.

От этой же партии в Госдуму намерены избраться профессиональный одессит Анатолий Вассерман. Тот самый «Анатолий» с мемов, о котором российский полет технолог и публициста Станислав Белковский сказал: «Он все знает, но ничего не понимает».

Компанию перечисленным «пламенным борцам-пропагандистам» в списках «Справедливой России - За правду!» могут составить не менее яркие и еще более далеки от профессиональной политики кандидаты от «Единой России». Владимир Машков и Михаил Пореченков. СМИ пишут и о Дмитрии Певцова, хотя сам он это отрицает. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами «гнойный» и «Слава КПСС», также может принять участие в выборах - только от нового кремлевского проекта «Зеленая альтернатива».

Единороссы на предстоящих выборах могут отличиться не абы какими женщинами в своей команде. Чего стоит сама Мария Бутина, которая вернулась в Россию из США в конце 2019 года, где она, по ее словам, «отстаивала право на свободное ношение оружия», но в итоге попала в тюрьму. На самом же деле, молодую шпионку в июле 2018 американский Минюст обвинил в заговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, в «инфильтрации (проникновении) в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Сейчас Бутина также телеведущая - на пропагандистском телеканале Russia Today, где успела прославиться поездкой в колонию к оппозиционера Алексея Навального.

Перечислять таких «звезд» в списках касающихся власти российских политических партий можно очень долго. Глеб Пьяных, Евгений Попов, Валерий Соловей, Тимофей Баженов, Юлия Волкова ... «нас не догонять» ... «нас не догонять» ...

А еще «Единая Россия» очень хочет видеть в своих рядах врачей. Ну не может быть проходным список из одних шоуменов. Кто-то же должен вызвать у электората чувство уважения. А на фоне пандемии настоящими героями выглядят именно медицинские работники. Поэтому им - «зеленый свет». Возможно им удастся «вылечить» рейтинги правящей партии, в городах миллионниках ушел ниже 20% и продолжает снижаться. Ибо одно «шоу» уже явно Кремлю не поможет.