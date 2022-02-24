«Друзья Крыма» и другие международные инициативы РФ

С 22 по 26 мая этого года в Крыму проведен Международный молодежный форум «Диалог культур: Россия – Балканы». Изначально форум планировалось организовать еще в сентябре 2020 года, но вмешалась пандемия. Однако планы властей РФ по узакониванию аннексии Крыма и желание установить международные контакты, эксплуатируя славянско-православные культурные традиции, оказались сильнее и мероприятие все же состоялось. Его провел Болгарский культурный центр «Извор» по инициативе региональной болгарской национально-культурной автономии «Паисия Хилендарского». Крымские болгары приняли гостей из стран Балканского полуострова в том числе Сербии, Болгарии и Северной Македонии. Две последние, если кто не в теме, являются членами НАТО, а Болгария еще и ЕС.

По заявлению руководителя болгарской НКА «Паисия Хилендарского» Марии Симикчи - целью форума являлась консолидация молодежи России, Болгарии, Сербии и Македонии, формирование позитивного образа и восстановление понимания единого цивилизационного кода, основанного на общей истории, вере и языке. Вот так. Ни много ни мало – Россия – страна-хранитель исторической памяти и православной цивилизации.

Более того, Симикчи подчеркивает, что на Балканах ведется активная антироссийская пропаганда, направленная на искажение образа России и представление ее как оккупанта Крыма. Молодежный форум, по мнению Симикчи, призван изменить негативные тенденции и поддерживать межкультурные связи.

При этом организаторы форума открыто заявляют, что им удалось показать полуостров, как территорию торжества демократии и всерьез расчитывают, что делегаты форума в готовности рассказать об успехах Крыма своим европейским сверстникам. Немаловажно, что данный форум планируется сделать ежегодным и все большая часть студенчества европейских стран будет подвергаться массированной российской пропаганде, основные усилия которой направлены на молодые и неокрепшие умы. На этом организаторы не останавливатся и планируют создать молодежный клуб «Россия - Балканы».

Также ставку на молодых намерено сделать международное общественное объединение «Друзья Крыма», создав молодежное крыло данной организации. Уже сейчас данная площадка объединяет общественных деятелей из более чем 30 стран. Дальнейшее развитие событий легко прогнозируется. Ежегодно сотни счастливых студентов в огромных розовых очках, по приезду с подобных форумов, взахлеб будут рассказывать как чудесно их встречали в Крыму и какой гостепреимный народ там безбедно проживает. На то и рассчет. Студент легче верит товарищу, который сидит с ним за одной партой, а не голове в телевизоре, какой бы ни была озвученная информация.

Но это далеко не все. С 2015 года на полуострове реализуется проект «Единый мир кириллицы», в рамках которого проводится онлайн-конференция «Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур: Россия, Беларусь, Болгария, Сербия, Македония и, внимание – Украина». На данной площадке регулярно продвигаются идеи развития славянской цивиллизации под крылом России и своевременности «возвращения Крыма на свою историческую Родину».

В 2020 году в онлайн-конференции принял участие глава Духовного собрания мусульман России Альбир-хазрат Крганов, который заявил что татары считают болгарский народ родственным татарскому, а также отметил, что мусульмано-христианский диалог наиболее продуктивен в России, не забыв упомянуть, насколько важен для крымских татар факт передачи в безвозмездное пользование Духовного управления мусульман религиозного комплекса «Зынджырлы медресе» в Бахчисарае. Несомненно, что на фоне подобных выступлений, сообщения наших СМИ о притеснении крымско-татарского народа в Крыму выглядят надуманными.

Набирает популярность международный фестиваль болгарской культуры «Болгарские встречи», который регулярно проводится в Крыму. Крымские болгары не упускают возможность вспомнить 1878 год, который они считают днем начала восстановления болгарской государственности и праздником двух народов – болгарского и русского. Отмечая очередную дату освобождения Болгарии от турецкого ига, организаторы непременно знакомят гостей с самобытной болгарской культурой и с ее традициями. Все это вкупе ведет к тому, что полуостров Крым становится все дальше от Украины, пока только в умах молодежи некоторых Балканских стран. Однако нужно помнить о том, что студиозы, которые сегодня обрабатываются российской пропагандистской машиной, скоро будут занимать государственные посты и принимать ответственные решения, от которых зависят судьбы государств и людей в них проживающих.