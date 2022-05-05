ДОЖДАЛИСЬ!!! ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕНОС СРОКОВ ПО ТАНКУ "АРМАТА"

Строго следуя вышеупомянутой инструкции генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал очередную передачу танков Т-14 «Армата» в войска, который уже является по меньшей мере переносом с момента и испытания этих боевых машин.

Почему поставки танков Т-14 «Армата» пришлось отложить - глава госкорпорации «Ростех» пояснять не стал.

Традиционно немного исторической ретроспективы на тему «громких» заявлений и обещаний российских топ-чиновников о сроках производства «Арматы». От прошлого к настоящему.



Апрель 2016 года.



Министерство обороны России заключило контракт о приобретении у «Уралвагонзавода» 100 новейших танков Т-14 «Армата». Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов.



«У нас законтрактовано 100 танков», - сказал представителям СМИ Юрий Борисов на съезде машиностроителей, который проходит в Москве 19 апреля.



По словам заместителя министра, армия удовлетворена «Арматой», но пока не стремится форсировать закупки. Как сообщил Юрий Борисов, хорошим «модернизационным потенциалом» по-доступным танк Т-72.



Август 2017 года



«Мы имеем контракт на 100 единиц, которые будут нам поставлены до 2020 года», - сообщил заместитель обороны РФ Юрий Борисов, отвечая на вопрос «Интерфакса» в четверг на «Армия-2017».



Июль 2017 года.



«Я надеюсь, что« Урагвагонзавод »подтвердит, что 2019 год - это начало уже опытно-войсковой эксплуатации« Арматы ». То есть, танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны. А дальше - серия », - сообщил в вице-премьер РФ Д.Рогозин.



Февраль 2019 года



Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-14 «Армата» могут начаться с 2019 года, сообщил во вторник глава «Ростеха» Сергей Чемезов, отвечая на вопрос «Интерфакса».



«Да, могут», - ответил он на вопрос, ожидается ли начало вооруженных сил РФ с 2019 года.



Ноябрь 2019 года



«Первая опытно-космическая партия танков нового поколения Т-14« Армата »поступит в российские войска в конце ноября - начала следующего года», - сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках Международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

Январь 2020 года.



«Перспективные российские танки Т-14« Армата »в отечественные вооружённые силы пока не поступили. Разработчик и производитель новых боевых машин «Уралвагонзавод», который входит в «Ростех», должен до 2021 года поставить войска 132 танка и БМП на платформе «Армата». Эту информацию агентству ТАСС подтвердил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.



Апрель 2020 года. Август 2020 года



, - сказал Минпромторга России, Денис Мантуров на канале «Россия 1», - сказал Минпромторга России Денис Мантуров на канале «Россия 1».







«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний в ближайшее время Министерство обороны примет (танк Т-14« Армата ») на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний.Как мне, это произойдет до конца - в начале следующего года », - рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу« Звезда ».



Декабрь 2020 года.



«Серийные поставки танка Т-14 на платформе« Армата »начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире », - заявил Сергей Чемезов во время брифинга.