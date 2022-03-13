Достаточно ли денег в бюджете для лечения больных коронавирусом

13:15 19 октября Киев, Украина

Больные с COVID-19 должны получать бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах, их лечение оплачивается Национальной службой здоровья Украины.

Однако, глава БФ «100% жизни» Дмитрий Шерембей отметил, что в условиях дефицита финансирования здравоохранения бесплатные медицинские услуги будут оставаться на бумаге.

«Система здравоохранения недофинансирована на 75 миллиардов гривен. Сейчас формируется бюджет на следующий год, где опять делается попытка просто не выделить деньги на здравоохранение. К сожалению, этот дефицит ложится на плечи всех людей, которые приходят в больницу», – сказал Шерембей.

По мнению эксперта, из-за недостатка средств, выделенных на больницы, которые, в частности, прошли этапы реформирования, предусмотренные услуги остаются «на бумаге» и до пациентов не доходят.

«Это связано с коронавирусом в том числе. Весной этого года был выделен специальный фонд на коронавирус, для остановки эпидемии. Из этого фонда практически 80% было потрачено на дороги, и на зарплаты МВД. Ни до врачей, ни до пациентов эти деньги в достаточном объеме не дошли. Я думаю, что в данном случае нет смысла слушать отчеты, что государство покрывает все, потому что если открыть бюджет на 2020 год, то все это – неправда. Цифры говорят о том, что не может просто государство это все покрывать», - сказал он.

Шерембей отметил, что в бюджете на 2021 год также заложено недостаточно средств на медицину.