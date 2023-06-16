Дополнительные условия мирных переговоров от россии

12:29 16 июня Киев, Украина

Путин пришел к власти, когда Россию захлестнула волна нефте-долларов. По сути, если бы вместо Путина правил стул, ситуация в стране, вероятно, была бы даже лучше, или, по крайней мере, не хуже. Последующие кризисы в стране решались сами собой и от этого у правящих элит, а с помощью пропаганды и у народа, складывалось впечатление, что их президент умеет решать любые проблемы и всегда достигает поставленных целей.

Однако это не так. Когда возникал кризис, Путина “прятали” из медиапространства, чтобы его образ не ассоциировался с негативом и просто ждали, когда проблема решиться сама собой. Начало вторжения в Украину диктатор принял, находясь в полнейшей оторванности от реальности из-за чего “Киев за 3 дня” продолжается до сих пор.

Тем не менее, российские чиновники, также как и их полоумный дед, продолжают грезить “величием” России. Так, очередной представитель власти РФ сенатор от Крыма Сергей Цеков, заявил, что одним из условий, когда Путин пойдет на переговоры, должно стать передача Украиной еще трех областей в состав России: Николаевской, Одесской и Харьковской.

Несмотря на всю абсурдность такого заявления, в Кремле должны понимать, что это не более чем провокация и скорее ответ на вопрос – “хочет ли Россия войны?”. Так как подобные условия заведомо неприемлемы – ответ да, хочет. По крайней мере, до тех пор, пока у власти остается Путин.