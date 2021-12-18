Донбасс: время серьезных решений приближается

17:51 17 Июль Киев, Украина

Мы наблюдали положительную тенденцию в переговорах по вопросам оккупированных территорий Украины, даже несмотря на ситуацию с коронакризисом, которая заметно замедлила переговорный процесс. Однако учитывая последние события и заявление РФ, уже осенью ситуация может кардинально измениться и шансы мирно решить вопрос, тают на глазах.

Во-первых, стало совершенно очевидно, что и Россия, и Франция с Германией всячески оттягивают очередную встречу в Нормандском формате. Причина, в принципе, очевидна: никаких существенных изменений со времени проведения Парижского саммита в декабре 2019-го не произошло.





Во-вторых, украинская сторона за последние несколько месяцев изменила тактику и риторику во время работы ТКГ – и сразу получила ответ в виде усиления обстрелов, вызывающего поведения боевиков с убийством украинского медика, который вместе с другими украинскими военнослужащими должен был забрать тело погибшего собрата. Таким образом, понятно, что активизация темы Крыма и одновременно попытки ускорить переговоры по Донбассу натолкнулись на очередные силовые аргументы со стороны агрессора. В-третьих, постепенно меняется и тактика России относительно временно оккупированных территорий Донбасса. Кремль готовится к любым вариантам, но наиболее вероятных пока что три. Первый – дожать украинскую власть, чтобы она согласилась на выполнение политической части Минских соглашений. Второй – продолжить постепенную экономическую и социальную интеграцию ОРДЛО в РФ без признания этих территорий частью России. Такой себе вариант «Приднестровье-2». Третий – и тут не до шуток – активизация военных действий на Востоке Украины. В этом случае возможные последствия и планы действий агрессора трудно предсказать. В-третьих, постепенно меняется и тактика России относительно временно оккупированных территорий Донбасса. Кремль готовится к любым вариантам, но наиболее вероятных пока что три. Первый – дожать украинскую власть, чтобы она согласилась на выполнение политической части Минских соглашений. Второй – продолжить постепенную экономическую и социальную интеграцию ОРДЛО в РФ без признания этих территорий частью России. Такой себе вариант «Приднестровье-2». Третий – и тут не до шуток – активизация военных действий на Востоке Украины. В этом случае возможные последствия и планы действий агрессора трудно предсказать.

Наконец, следует отметить и то, что и изначальная «мирная» риторика президента Владимира Зеленского становится жестче, а главные провайдеры во внешней политике правительства в данном направлении – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников – уже долгое время занимают жесткую позицию в отношении России в переговорах по Минску и Нормандскому формату. Россия может экономически поддерживать территории ОРДЛО длительное время, даже несмотря на санкции. А это модернизированный вариант уже упомянутого Приднестровья. Сможет ли Украина эффективно противостоять этому не менее угрожающему нашей государственности сценарию, вопрос риторический. Очевидно, Кремль выберет свою стратегию после результатов местных выборов в октябре текущего года. И, скорее всего, в Москве надеются не только на собственные силы «извне», но и на благоприятный сценарий достижения своих целей за счет сугубо «внутренних» успехов пророссийских сил на местных выборах. Россия может экономически поддерживать территории ОРДЛО длительное время, даже несмотря на санкции. А это модернизированный вариант уже упомянутого Приднестровья. Сможет ли Украина эффективно противостоять этому не менее угрожающему нашей государственности сценарию, вопрос риторический. Очевидно, Кремль выберет свою стратегию после результатов местных выборов в октябре текущего года. И, скорее всего, в Москве надеются не только на собственные силы «извне», но и на благоприятный сценарий достижения своих целей за счет сугубо «внутренних» успехов пророссийских сил на местных выборах.



Похоже на то, что уже осенью и, скорее всего, после местных выборов 25 октября, украинцев ожидает серьезный разговор с властью относительно дальнейшей судьбы Донбасса и Крыма. Время серьезных решений приближается.