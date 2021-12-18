Донбасс не готов к иностранным инвесторам

21:01 05 Август Киев, Украина

По мнению, народного депутата Украины IX созыва Мусы Магомедова, Восток Украины не готово к "вливаниям" иностранных инвесторов потому, что для этого не обеспечены должные условия.



"Это решение реализуемое. Яркие примеры – Азербайджан и Грузия. Часть территории этих стран оккупирована, иногда сообщается о пограничных стычках и даже об эскалации. Но, как нам известно, иностранные инвестиции идут в эти страны рекой.



Конечно, мы не можем утверждать, что строятся заводы и фабрики прямо на линиях разграничения, но на сопредельных территориях экономическое развитие никуда не девается.



Например, в Нахичеванской автономной республике, имеющей большую протяженность границы с Арменией, в 2017 году была создана зона свободной торговли с Турцией. Сейчас рассматриваются возможности ее превращения в свободную экономическую зону.



Безусловно, наличие вооруженного конфликта уменьшает инвестиционную привлекательность страны. Но при наличии верховенства права, отсутствии политического вмешательства (ручного управления) и низких коррупционных рисках иностранные инвесторы вкладываются даже в прифронтовые области.



К сожалению, Украина этого пока не смогла обеспечить".