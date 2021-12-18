Должен ли президент вести переговоры с террористами?

Многие подвергли критике действия президента в переговорах с Луцким террористом. Президент Зеленский вел переговоры напрямую и выполнил требование преступника. Глава государства заявил, что своими действиями преследовал единственную цель, сохранить жизнь заложников.
По мнению политического аналитика Дмитрия Купыры, за решение говорить с террористом Зеленский понесет политическую ответственность, однако в этой ситуации такое решение нельзя называть неправильным.
Эксперт добавил, что переговоры Зеленского с «луцким террористом» не могут быть приравнены к возможности вести переговоры с боевиками на Донбассе и Украина не должна обращать внимание на подобные спекуляции со стороны РФ, а также распространять такие ошибочные суждения в собственном информационном пространстве.
По мнению эксперта, несмотря на положительный результат, правоохранительные органы работали не слаженно, многие детали не удалось идентифицировать вовремя и решения принимались с опозданием.
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