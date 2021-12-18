Должен ли президент вести переговоры с террористами?

19:27 22 Июль Киев, Украина

Многие подвергли критике действия президента в переговорах с Луцким террористом. Президент Зеленский вел переговоры напрямую и выполнил требование преступника. Глава государства заявил, что своими действиями преследовал единственную цель, сохранить жизнь заложников.

По мнению политического аналитика Дмитрия Купыры, за решение говорить с террористом Зеленский понесет политическую ответственность, однако в этой ситуации такое решение нельзя называть неправильным.

«Дело ли это президента? Нет, это не дело президента. Может ли президент участвовать в таких делах? Это политическая ответственность президента и она будет. В этом случае президент решил поступить именно таким образом. Я лично проблемы в этом не вижу и, как гражданин, считаю, что главное, что обошлось без жертв, но есть вопрос к правоохранительным органам. В частности к тому, правильно ли использовались ресурсы», - сказал Купыра о Зеленском.

Эксперт добавил, что переговоры Зеленского с «луцким террористом» не могут быть приравнены к возможности вести переговоры с боевиками на Донбассе и Украина не должна обращать внимание на подобные спекуляции со стороны РФ, а также распространять такие ошибочные суждения в собственном информационном пространстве.

«Это кардинально разные вещи. На Донбассе на нас напала Россия. То, что там есть террористы, – это просто один из режимов в котором Россия осуществляет свою агрессию», - сказал Купыра.

По мнению эксперта, несмотря на положительный результат, правоохранительные органы работали не слаженно, многие детали не удалось идентифицировать вовремя и решения принимались с опозданием.